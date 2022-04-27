На Волині прощатимуться із бійцем ТРО, який підірвався на міні в авто

На Волині прощатимуться із бійцем ТРО, який підірвався на міні в авто
12 березня у селі Озеро Луцького району прощатимуться з бійцем територіальної оборони, який напередодні підірвався на міні. Поховають Ярослава Зінчука на кладовищі у селі Озеро.

Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.

Тіло загиблого військовослужбовця Ярослава Зінчука зустрічатимуть 12 березня о 10:30.

Маршрут траурного кортежу пролягатиме через місто Ківерці та села Сокиричі і Озеро. Чин похорону відбудеться о 11:00 у Свято-Покровському храмі села Озеро.

Ярославу Зінчукові було 57 років. Він народився у селі Озеро. У чоловіка залишилася дружина, діти та внуки.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Зінчук, похорон, Ківерці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині прощатимуться із бійцем ТРО, який підірвався на міні в авто
Сьогодні, 07:12
Оголосили переможців Шевченківської премії-2023
Сьогодні, 06:00
За час великої війни в Україні зменшилася кількість злочинів, – Клименко
Сьогодні, 04:45
Netflix покаже фільм Клопотенка «Борщ. Секретний інгредієнт»
Сьогодні, 03:00
Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, – джерела
Сьогодні, 01:58
Схожі новини
Повідомили ім'я одного військовослужбовця, який підірвався на міні на Ковельщині Повідомили ім'я одного військовослужбовця, який підірвався на міні на Ковельщині
11 березень, 16:37
У Ківерцях попрощалися із загиблим Героєм. ФОТО У Ківерцях попрощалися із загиблим Героєм. ФОТО
27 квітень, 2022, 18:15
На Волині поховали демобілізованого бійця танкової бригади, який передчасно пішов з життя. ФОТО На Волині поховали демобілізованого бійця танкової бригади, який передчасно пішов з життя. ФОТО
26 січень, 2020, 11:25
У Луцькому районі попрощалися із Героєм Олегом Пастуховим. ФОТО У Луцькому районі попрощалися із Героєм Олегом Пастуховим. ФОТО
11 березень, 12:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині прощатимуться із бійцем ТРО, який підірвався на міні в авто
Сьогодні, 07:12
 0
Оголосили переможців Шевченківської премії-2023
Сьогодні, 06:00
 0
За час великої війни в Україні зменшилася кількість злочинів, – Клименко
Сьогодні, 04:45
 0
Netflix покаже фільм Клопотенка «Борщ. Секретний інгредієнт»
Сьогодні, 03:00
 0
Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, – джерела
Сьогодні, 01:58
 0
Медіа
відео
1/8