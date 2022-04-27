На Волині прощатимуться із бійцем ТРО, який підірвався на міні в авто

Ярослава Зінчука на кладовищі у селі Озеро.



Про це



Тіло загиблого військовослужбовця Ярослава Зінчука зустрічатимуть 12 березня о 10:30.



Маршрут траурного кортежу пролягатиме через місто Ківерці та села Сокиричі і Озеро. Чин похорону відбудеться о 11:00 у Свято-Покровському храмі села Озеро.



Ярославу Зінчукові було 57 років. Він народився у селі Озеро. У чоловіка залишилася дружина, діти та внуки.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 березня у селі Озеро Луцького району прощатимуться з бійцем територіальної оборони, який напередодні підірвався на міні . Поховаютьна кладовищі у селі Озеро.Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.Тіло загиблого військовослужбовця Ярослава Зінчука зустрічатимуть 12 березня о 10:30.Маршрут траурного кортежу пролягатиме через місто Ківерці та села Сокиричі і Озеро. Чин похорону відбудеться о 11:00 у Свято-Покровському храмі села Озеро.Ярославу Зінчукові було 57 років. Він народився у селі Озеро. У чоловіка залишилася дружина, діти та внуки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію