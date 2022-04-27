На Волині прощатимуться із бійцем ТРО, який підірвався на міні в авто
Сьогодні, 07:12
12 березня у селі Озеро Луцького району прощатимуться з бійцем територіальної оборони, який напередодні підірвався на міні. Поховають Ярослава Зінчука на кладовищі у селі Озеро.
Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.
Тіло загиблого військовослужбовця Ярослава Зінчука зустрічатимуть 12 березня о 10:30.
Маршрут траурного кортежу пролягатиме через місто Ківерці та села Сокиричі і Озеро. Чин похорону відбудеться о 11:00 у Свято-Покровському храмі села Озеро.
Ярославу Зінчукові було 57 років. Він народився у селі Озеро. У чоловіка залишилася дружина, діти та внуки.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.
Тіло загиблого військовослужбовця Ярослава Зінчука зустрічатимуть 12 березня о 10:30.
Маршрут траурного кортежу пролягатиме через місто Ківерці та села Сокиричі і Озеро. Чин похорону відбудеться о 11:00 у Свято-Покровському храмі села Озеро.
Ярославу Зінчукові було 57 років. Він народився у селі Озеро. У чоловіка залишилася дружина, діти та внуки.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.
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