Сили оборони за добу відбили 92 атаки росіян на пʼяти напрямках

Основною метою російсько-окупаційних військ протягом минулої доби, 11 березня, залишалися спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.Для цього росіяни зосереджували основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Українські бійці відбили 92 атаки противника на цих напрямках.Протягом минулої доби окупанти завдали 12 авіаційних і 5 ракетних ударів, 2 з яких — по місту Запоріжжя. росіяни застосували ЗРК С-300 по об’єкту цивільної інфраструктури, внаслідок чого було зруйновано одну будівлю. Втрат та поранених серед цивільного населення немає.Також ворог здійснив 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Один з них — по об’єкту цивільної інфраструктури міста Херсон. Є жертви серед цивільного населення: двоє вбитих і троє поранених.На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація залишалася стабільною. рф продовжує зберігати значну військову присутність на території Білорусі, проте без явного формування наступальних угруповань.Водночас окупанти продовжують інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей.росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли районів 8 населених пунктів, а саме: Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ та Кам’янка Харківської області.На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти зберігали свою суттєву військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання українських підрозділів на інші напрямки.Також протягом попередньої доби окупанти безрезультатно намагалися прорвати оборону українських військ, здійснивши артилерійські обстріли районів 13 населених пунктів уздовж лінії бойового зіткнення.Зокрема, були обстріли Дворічної, Гряниківки, Масютівки, Кислівки і Піщаного Харківської області; Новоселівського, Невського, Кузьминого, Білогорівки та Стельмахівки на Луганщині, а також Діброви, Роздолівки, Спірного та Ягідного Донецької області.На Бахмутському напрямку окупанти не припиняли штурмові дії міста Бахмут. Поблизу лінії зіткнення ворог обстріляв, зокрема, Васюківку, Залізнянське, Дубово-Василівку, Григорівку, Богданівку, Бахмут, Іванівське, Костянтинівку, Білу Гору.Також окупанти накривали вогнем Міньківку, Оріхово-Василівку, Олександро-Шультине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. Загалом від обстрілів окупантів постраждали 15 населених пунктів на Бахмутському напрямку.На Авдіївському, Мар’їнському й Шахтарському напрямках росіяни здійснили спроби наступу в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької. Там окупанти не мали жодного успіху.Численних ворожих обстрілів зазнали 18 населених пунктів, що поряд із лінією зіткнення. Це, зокрема, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Богоявленка.Також під вогнем опинилися Вугледар, Золота Нива, Олександропіль, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Пречистівка та Велика Новосілка Донецької області.На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти продовжують оборонятися. Одночасно з цим вони здійснювали інтенсивні обстріли низки населених пунктів.Так, були обстріли Малинівки, Гуляйполя, Білогір’я, Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки, Малих Щербаків, Ольгівського, Червоного, Чарівного, Таврійського, Придніпровського, Плавнів, Кам’янського і Степового Запорізької області, а також Новополя — Донецької.Також зафіксували обстріли Новодмитрівки, Михайлівки, Дудчан, Зміївки, Веселого, Іванівки, Антонівки, Білозерки, Дніпровського, Республіканця, Червоного Маяка, Новосілки, Одрадокам'янки, Ольгівки, Тягинки, Токарівки, Понятівки, Ромашкового та Херсона. Загалом постраждали майже 40 населених пунктів.Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження особового складу противника, один склад боєприпасів та два місця розгортання станцій радіоелектронної боротьби противника.