На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 09:40
Минулої доби рятувальники ліквідували пожежу в приватному будинку, потерпілих та жертв немає.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, що 11 березня увечері трапилася пожежа в цегляному житловому будинку в селі Волиця Павлівської громади Володимирського району.
На місці події працювали рятувальники двох пожежно-рятувальних підрозділів - 18 ДПРЧ смт Іваничі та 15 ДПРЧ смт Локачі, а також вогнеборці місцевої пожежної охорони села Павлівка.
Горіння, що виникло в коридорі, поширилося на хатні речі й перекинулося на перекриття, ліквідоване о 22:23.
За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, що 11 березня увечері трапилася пожежа в цегляному житловому будинку в селі Волиця Павлівської громади Володимирського району.
На місці події працювали рятувальники двох пожежно-рятувальних підрозділів - 18 ДПРЧ смт Іваничі та 15 ДПРЧ смт Локачі, а також вогнеборці місцевої пожежної охорони села Павлівка.
Горіння, що виникло в коридорі, поширилося на хатні речі й перекинулося на перекриття, ліквідоване о 22:23.
За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 09:40
Сили оборони за добу відбили 92 атаки росіян на пʼяти напрямках
Сьогодні, 09:18
Скільки балістичних і крилатих ракет РФ випустила по Україні
Сьогодні, 08:20
Оголосили переможців Шевченківської премії-2023
Сьогодні, 06:00
Медіа