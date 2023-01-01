На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
Минулої доби рятувальники ліквідували пожежу в приватному будинку, потерпілих та жертв немає.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.

Інформують, що 11 березня увечері трапилася пожежа в цегляному житловому будинку в селі Волиця Павлівської громади Володимирського району.

На місці події працювали рятувальники двох пожежно-рятувальних підрозділів - 18 ДПРЧ смт Іваничі та 15 ДПРЧ смт Локачі, а також вогнеборці місцевої пожежної охорони села Павлівка.

Горіння, що виникло в коридорі, поширилося на хатні речі й перекинулося на перекриття, ліквідоване о 22:23.

За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.

На Волині горів житловий будинок

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Теги: пожежа
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