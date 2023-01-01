На Волині горів житловий будинок





Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.



Інформують, що 11 березня увечері трапилася пожежа в цегляному житловому будинку в селі Волиця Павлівської громади Володимирського району.



На місці події працювали рятувальники двох пожежно-рятувальних підрозділів - 18 ДПРЧ смт Іваничі та 15 ДПРЧ смт Локачі, а також вогнеборці місцевої пожежної охорони села Павлівка.



Горіння, що виникло в коридорі, поширилося на хатні речі й перекинулося на перекриття, ліквідоване о 22:23.



За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби рятувальники ліквідували пожежу в приватному будинку, потерпілих та жертв немає.Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.Інформують, що 11 березня увечері трапилася пожежа в цегляному житловому будинку в селі Волиця Павлівської громади Володимирського району.На місці події працювали рятувальники двох пожежно-рятувальних підрозділів - 18 ДПРЧ смт Іваничі та 15 ДПРЧ смт Локачі, а також вогнеборці місцевої пожежної охорони села Павлівка.Горіння, що виникло в коридорі, поширилося на хатні речі й перекинулося на перекриття, ліквідоване о 22:23.За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.

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