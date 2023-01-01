Повідомили ім'я ще одного волинського військового, який підірвався на міні поблизу білоруського кордону

Петро Михальчук.



Про це



Відомо, що чоловік 1965 року народження. Дату та час зустрічі кортежу повідомлять згодом.



Нагадаємо, автомобіль з військовими 100 окремої бригади ТрО підірвався на міні поблизу білоруського кордону у Ковельському районі 10 березня. Внаслідок вибуху загинули двоє бійців. Ще двоє були поранені.



Раніше ми повідомляли, що один із загиблих – Ярослав Зінчук із Ківерцівської громади.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблих!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському районі на міні підірвався житель села ХолоневичіПро це повідомили у Цуманській громаді.Відомо, що чоловік 1965 року народження. Дату та час зустрічі кортежу повідомлять згодом.Нагадаємо,поблизу білоруського кордону у Ковельському районі 10 березня. Внаслідок вибуху загинули двоє бійців. Ще двоє були поранені.Раніше ми повідомляли, щоіз Ківерцівської громади.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію