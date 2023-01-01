Повідомили ім'я ще одного волинського військового, який підірвався на міні поблизу білоруського кордону

Повідомили ім'я ще одного волинського військового, який підірвався на міні поблизу білоруського кордону
У Ковельському районі на міні підірвався житель села Холоневичі Петро Михальчук.

Про це повідомили у Цуманській громаді.

Відомо, що чоловік 1965 року народження. Дату та час зустрічі кортежу повідомлять згодом.

Нагадаємо, автомобіль з військовими 100 окремої бригади ТрО підірвався на міні поблизу білоруського кордону у Ковельському районі 10 березня. Внаслідок вибуху загинули двоє бійців. Ще двоє були поранені.

Раніше ми повідомляли, що один із загиблих – Ярослав Зінчук із Ківерцівської громади.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблих!

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Теги: міна, кордон, трагедія
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