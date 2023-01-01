Повідомили ім'я ще одного волинського військового, який підірвався на міні поблизу білоруського кордону
Сьогодні, 10:00
У Ковельському районі на міні підірвався житель села Холоневичі Петро Михальчук.
Про це повідомили у Цуманській громаді.
Відомо, що чоловік 1965 року народження. Дату та час зустрічі кортежу повідомлять згодом.
Нагадаємо, автомобіль з військовими 100 окремої бригади ТрО підірвався на міні поблизу білоруського кордону у Ковельському районі 10 березня. Внаслідок вибуху загинули двоє бійців. Ще двоє були поранені.
Раніше ми повідомляли, що один із загиблих – Ярослав Зінчук із Ківерцівської громади.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблих!
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Про це повідомили у Цуманській громаді.
Відомо, що чоловік 1965 року народження. Дату та час зустрічі кортежу повідомлять згодом.
Нагадаємо, автомобіль з військовими 100 окремої бригади ТрО підірвався на міні поблизу білоруського кордону у Ковельському районі 10 березня. Внаслідок вибуху загинули двоє бійців. Ще двоє були поранені.
Раніше ми повідомляли, що один із загиблих – Ярослав Зінчук із Ківерцівської громади.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблих!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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