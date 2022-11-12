Як зросли бойові втрати росії у війні за останню добу





Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Крім особового складу, окупанти втрачають і техніку:



— танки — 3466 (+8 за вчора);

— бойові броньовані машини — 6769 (+7);

— артилерійські системи — 2487 (+4);

— реактивні системи залпового вогню — 493;

— засоби протиповітряної оборони — 259 (+2);

— літаки — 304;

— гелікоптери — 289;

— безпілотники оперативно-тактичного рівня — 2108;

— крилаті ракети — 907;

— кораблі/катери — 18;

— автомобільну техніку та автоцистерни — 5348 (+4);

— спеціальну техніку — 242.



Ці дані ще не остаточні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові за період повномасштабної війни і станом на ранок 12 березня знищили 159 090 російських військових. Лише за останню добу росія втратила 1090 своїх солдатів.Про це повідомив Генштаб ЗСУ.Крім особового складу, окупанти втрачають і техніку:— танки — 3466 (+8 за вчора);— бойові броньовані машини — 6769 (+7);— артилерійські системи — 2487 (+4);— реактивні системи залпового вогню — 493;— засоби протиповітряної оборони — 259 (+2);— літаки — 304;— гелікоптери — 289;— безпілотники оперативно-тактичного рівня — 2108;— крилаті ракети — 907;— кораблі/катери — 18;— автомобільну техніку та автоцистерни — 5348 (+4);— спеціальну техніку — 242.Ці дані ще не остаточні.

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