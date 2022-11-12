Як зросли бойові втрати росії у війні за останню добу

Як зросли бойові втрати росії у війні за останню добу
Українські військові за період повномасштабної війни і станом на ранок 12 березня знищили 159 090 російських військових. Лише за останню добу росія втратила 1090 своїх солдатів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Крім особового складу, окупанти втрачають і техніку:

— танки — 3466 (+8 за вчора);
— бойові броньовані машини — 6769 (+7);
— артилерійські системи — 2487 (+4);
— реактивні системи залпового вогню — 493;
— засоби протиповітряної оборони — 259 (+2);
— літаки — 304;
— гелікоптери — 289;
— безпілотники оперативно-тактичного рівня — 2108;
— крилаті ракети — 907;
— кораблі/катери — 18;
— автомобільну техніку та автоцистерни — 5348 (+4);
— спеціальну техніку — 242.

Ці дані ще не остаточні.

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Теги: втрати ворога, Генштаб
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Коментарі 2
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зе-МАРОДЕРИ а про найнижчі пенсії чому не пишите дебіли? а давайте мінятись...ми вам найнищу пенсію віддамо аж в 2000гривень на яку шикарно подохнете, а ви нам давайте вашу малесеньку зарплату в 10000гривень!!! трикратний крадій пенсій клоун зеленський ХУЙЛО лалала!
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зе-МАРОДЕРИ а про найнижчі пенсії чому не пишите дебіли? а давайте мінятись...ми вам найнищу пенсію віддамо аж в 2000гривень на яку шикарно подохнете, а ви нам давайте вашу малесеньку зарплату в 10000гривень!!! трикратний крадій пенсій клоун зеленський ХYЙЛО лалала!!
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