Генерал-лейтенант Сергій Наєв оцінив рівень загрози з боку Білорусі





Про це Сергій Наєв.



"Загроза з північного напрямку щодо наземних дій ворога – низька. Російські війська все ще перебувають на території Білорусі. До цього була здійснена ротація – частина цих сил була виведена. Зараз є інформація, що на території Білорусі залишились на чотирьох полігонах наметові містечка для того, щоб прийняти додаткові сили. Ми відслідковуємо обстановку. Державна прикордонна служба України сумлінно виконує завдання з охорони державного кордону, підрозділи ЗСУ, які здійснюють прикриття державних кордонів також відмінно справляються зі своїм завданням. На даний час ситуація стабільна і контрольована", - розповів Наєв.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на сьогодні загроза наземних дій ворога з північного напрямку низька. Росія провела ротацію своїх сил у Білорусі, однак ситуація наразі контрольована.Про це розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант"Загроза з північного напрямку щодо наземних дій ворога – низька. Російські війська все ще перебувають на території Білорусі. До цього була здійснена ротація – частина цих сил була виведена. Зараз є інформація, що на території Білорусі залишились на чотирьох полігонах наметові містечка для того, щоб прийняти додаткові сили. Ми відслідковуємо обстановку. Державна прикордонна служба України сумлінно виконує завдання з охорони державного кордону, підрозділи ЗСУ, які здійснюють прикриття державних кордонів також відмінно справляються зі своїм завданням. На даний час ситуація стабільна і контрольована", - розповів Наєв.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію