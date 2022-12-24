Генерал-лейтенант Сергій Наєв оцінив рівень загрози з боку Білорусі

Генерал-лейтенант Сергій Наєв оцінив рівень загрози з боку Білорусі
Станом на сьогодні загроза наземних дій ворога з північного напрямку низька. Росія провела ротацію своїх сил у Білорусі, однак ситуація наразі контрольована.

Про це розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Загроза з північного напрямку щодо наземних дій ворога – низька. Російські війська все ще перебувають на території Білорусі. До цього була здійснена ротація – частина цих сил була виведена. Зараз є інформація, що на території Білорусі залишились на чотирьох полігонах наметові містечка для того, щоб прийняти додаткові сили. Ми відслідковуємо обстановку. Державна прикордонна служба України сумлінно виконує завдання з охорони державного кордону, підрозділи ЗСУ, які здійснюють прикриття державних кордонів також відмінно справляються зі своїм завданням. На даний час ситуація стабільна і контрольована", - розповів Наєв.


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Теги: Сергій Наєв, Білорусь, наступ
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