Генерал-лейтенант Сергій Наєв оцінив рівень загрози з боку Білорусі
Сьогодні, 13:00
Станом на сьогодні загроза наземних дій ворога з північного напрямку низька. Росія провела ротацію своїх сил у Білорусі, однак ситуація наразі контрольована.
Про це розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Загроза з північного напрямку щодо наземних дій ворога – низька. Російські війська все ще перебувають на території Білорусі. До цього була здійснена ротація – частина цих сил була виведена. Зараз є інформація, що на території Білорусі залишились на чотирьох полігонах наметові містечка для того, щоб прийняти додаткові сили. Ми відслідковуємо обстановку. Державна прикордонна служба України сумлінно виконує завдання з охорони державного кордону, підрозділи ЗСУ, які здійснюють прикриття державних кордонів також відмінно справляються зі своїм завданням. На даний час ситуація стабільна і контрольована", - розповів Наєв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Загроза з північного напрямку щодо наземних дій ворога – низька. Російські війська все ще перебувають на території Білорусі. До цього була здійснена ротація – частина цих сил була виведена. Зараз є інформація, що на території Білорусі залишились на чотирьох полігонах наметові містечка для того, щоб прийняти додаткові сили. Ми відслідковуємо обстановку. Державна прикордонна служба України сумлінно виконує завдання з охорони державного кордону, підрозділи ЗСУ, які здійснюють прикриття державних кордонів також відмінно справляються зі своїм завданням. На даний час ситуація стабільна і контрольована", - розповів Наєв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Генерал-лейтенант Сергій Наєв оцінив рівень загрози з боку Білорусі
Сьогодні, 13:00
Злякалися манекена: білоруси поскаржилися на «залякування» українських прикордонників
Сьогодні, 12:10
Як зросли бойові втрати росії у війні за останню добу
Сьогодні, 11:15
Медіа