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Під час бойових дій на Харківщині загинув волинянин Олександр Юхимчук

Під час бойових дій на Харківщині загинув волинянин Олександр Юхимчук
На війні з російськими окупантами 9 березня загинув мешканець села Щурин Доросинівської громади старший солдат Юхимчук Олександр Васильович 1985 року народження.

Про це повідомляють на офіційній сторінці громади у фейсбуці.

Захисник України загинув в результаті артобстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Гряниківка Куп'янського району Харківської області.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 12 по 14 березня включно.

Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.

Вічна пам’ять та слава Захиснику України Олександру Юхимчуку!

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Теги: Олександр Юхимчук, загибель, війна
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