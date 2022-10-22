Під час бойових дій на Харківщині загинув волинянин Олександр Юхимчук
Сьогодні, 13:22
На війні з російськими окупантами 9 березня загинув мешканець села Щурин Доросинівської громади старший солдат Юхимчук Олександр Васильович 1985 року народження.
Про це повідомляють на офіційній сторінці громади у фейсбуці.
Захисник України загинув в результаті артобстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Гряниківка Куп'янського району Харківської області.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 12 по 14 березня включно.
Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.
Вічна пам’ять та слава Захиснику України Олександру Юхимчуку!
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Про це повідомляють на офіційній сторінці громади у фейсбуці.
Захисник України загинув в результаті артобстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Гряниківка Куп'янського району Харківської області.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 12 по 14 березня включно.
Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.
Вічна пам’ять та слава Захиснику України Олександру Юхимчуку!
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