Школярка з Луцька отримала «золото» на національному етапі Олімпіади геніїв

Анна Самчук стала переможницею національного етапу Міжнародної олімпіади «Genius Olympiad» у категорії «Мистецтво».



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Інформують, що Аня разом зі своєю науковою керівницею Оксаною Самчук підготували мистецький проєкт, який члени журі визнали найкращим і як такий, що претендує представляти Україну на фіналі олімпіади у США.



Юна генійка вважає, що кожна людина повинна залишити за собою хорошу згадку. Однак багато людей залишають поліетиленово-пластиково-вуглекисло-газовий слід.



«Кожного дня людина стоїть перед вибором, які кроки робити. Звичайно, простіше викинути сміття на вулиці, не шукаючи урну, простіше спалити листя на подвір'ї, ніж компостувати його, простіше взяти в магазині поліетиленову торбинку, ніж носити з собою екологічну тканинну, простіше викинути пластикову пляшку, ніж завезти на переробку, простіше викинути листок паперу, ніж здати його на макулатуру.



Кожен крок восьми мільярдів людей завдає нашій планеті болю, сліди, які залишаємо ми на її тілі, перетворюються на рани», – йдеться у повідомленні.



Своїм проєктом Анна закликає робити правильні кроки – свій внесок у майбутнє: сортувати відходи, садити дерева, викидати сміття у спеціально призначених місцях, користуватись екологічним транспортом. І планета віддячить вам за це, і людство ще зможе жити на Землі багато років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учениця 9 класу Луцького ліцею № 22стала переможницею національного етапу Міжнародної олімпіади «Genius Olympiad» у категорії «Мистецтво».Про це повідомляють на сторінці Волинської обласної Малої академії наук.Інформують, що Аня разом зі своєю науковою керівницеюпідготували мистецький проєкт, який члени журі визнали найкращим і як такий, що претендує представляти Україну на фіналі олімпіади у США.Юна генійка вважає, що кожна людина повинна залишити за собою хорошу згадку. Однак багато людей залишають поліетиленово-пластиково-вуглекисло-газовий слід.«Кожного дня людина стоїть перед вибором, які кроки робити. Звичайно, простіше викинути сміття на вулиці, не шукаючи урну, простіше спалити листя на подвір'ї, ніж компостувати його, простіше взяти в магазині поліетиленову торбинку, ніж носити з собою екологічну тканинну, простіше викинути пластикову пляшку, ніж завезти на переробку, простіше викинути листок паперу, ніж здати його на макулатуру.Кожен крок восьми мільярдів людей завдає нашій планеті болю, сліди, які залишаємо ми на її тілі, перетворюються на рани», – йдеться у повідомленні.Своїм проєктом Анна закликає робити правильні кроки – свій внесок у майбутнє: сортувати відходи, садити дерева, викидати сміття у спеціально призначених місцях, користуватись екологічним транспортом. І планета віддячить вам за це, і людство ще зможе жити на Землі багато років.

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