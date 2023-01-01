У Володимирі навколішки зустріли полеглого воїна Олександра Савюка

У Володимирі навколішки зустріли полеглого воїна Олександра Савюка
12 березня громада Володимира знову у жалобі - з синьо-жовтими прапорами та навколішки містяни зустріли полеглого у російсько-українській війні солдата Олександра Савюка.

Про це повідомляє Володимирська міська рада.

Провести в останню дорогу 34-річного володимирчанина прийшли його рідні, друзі, побратими, представники місцевої влади та небайдужі мешканці. Чин похорону відбувся у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.

"Він був надійним, вірним товаришем, завжди готовим підставити плече у важку хвилину. За це його любили та цінували, таким його виховали батьки. Олександр віддав своє життя за нашу свободу, за рідну землю, за свою сім'ю. Пам'ятаймо та шануймо цей подвиг, кожен на своєму місці виборюючи спільну перемогу", - зазначив міський голова Ігор Пальонка.

Поховали солдата з усіма військовими почестями під прапором України на Федорівському кладовищі.

У Володимирі навколішки зустріли полеглого воїна Олександра Савюка
У Володимирі навколішки зустріли полеглого воїна Олександра Савюка
У Володимирі навколішки зустріли полеглого воїна Олександра Савюка
У Володимирі навколішки зустріли полеглого воїна Олександра Савюка
У Володимирі навколішки зустріли полеглого воїна Олександра Савюка
У Володимирі навколішки зустріли полеглого воїна Олександра Савюка
У Володимирі навколішки зустріли полеглого воїна Олександра Савюка

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Теги: Олександр Савюк, прощання
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