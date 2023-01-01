У Молдові почалися сутички під час акції проросійської сили: десятки затриманих

У Молдові почалися сутички під час акції проросійської сили: десятки затриманих
У Кишиневі 12 березня почалися сутички під час акції проросійської партії «Шор». Правоохоронці затримали понад 50 людей: у них знаходять заборонені предмети, зокрема ніж, кастет і газовий балончик.

Про це повідомляють NewsMaker та поліція Молдови, передає "Громадське".

Захід організували представники партії «Шор» та організації «Рух для народу», до якої входять зокрема представники цієї партії. Демонстранти виступили з вимогою до влади оплатити громадянам рахунки, які останнім часом суттєво зросли.

Проте зрештою ситуація на протесті ускладнилася, бо люди вирішили пройтися проспектом Штефана чел Маре, хоча організатори місцеву владу про це не попереджали. Тому поліція не пропустила їх.

Також депутатка від партії «Шор» Марина Таубер заявила, що під час протесту її нібито вдарив очільник поліції Молдови Віорел Чернеуцяну.

Загалом правоохоронці вже затримали щонайменше 54 людини, зокрема 21 неповнолітнього. Вони мали сумнівну поведінку та заборонені речі.

Паралельно із протестом правоохоронцям надійшов виклик про нібито мінування аеропорту Кишинева. Звідти евакуювали людей, проте вибухівку не знайшли.

Напередодні поліція Молдови попереджала, що на цій акції протесту заплановані масові заворушення. Також правоохоронці повідомляли, що до країни через аеропорт Кишинева намагався потрапити ймовірний член російської приватної військової компанії «Вагнер». Проте його ідентифікували та не пустили до країни.


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Теги: Молдова, Кишинів, сутички
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