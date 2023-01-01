Росіяни намагаються наступати на 6 напрямках, не полишають спроб захопити Бахмут

Російські окупаційні війська продовжують спроби наступу на Бахмутському, Куп'янському, Лиманському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Водночас на Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 12 березня.За добу рф завдала ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури міста Слов’янськ Донецької області. Також окупанти завдали 4 авіаційних удари та здійснили близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.У відповідь авіація Сил оборони протягом доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 6 ударів по районах зосередження його особового складу та військової техніки. А підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ вразили пункт управління, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також склад боєприпасів.На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Тривають роботи з інженерного обладнання позицій противника у прикордонних районах Бєлгородької області. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів низки населених пунктів.На Куп’янському та Лиманському напрямках противник робить спроби прорвати оборону українських військ. Окупанти вели даремні наступальні дії у напрямку Дворічної, Діброви та Серебрянського лісництва. Здійснили артилерійські обстріли районів низки населених пунктів.На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Українські захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Міньківка та Оріхово-Василівка. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, населені пункти Донецької області.На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив марні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Невельське, Мар’їнка, Побєда та Вугледар Донецької області. Обстрілів зазнали зокрема населені пункти Донецької області.На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни обороняються. Під обстріли потрапила низка населених пунктів.