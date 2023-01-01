На Волині судили фанатку Росії родом з Херсонщини





Відповідний вирок ухвалив Маневицький районний суд, повідомляють "



З матеріалів справи відомо, що уродженка села Новопетрівка Нижньосірогозького району Херсонської області Ліна Підопригора поширювала матеріали із запереченням збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікацією окупантів.



Зокрема з березня до серпня минулого року фанатка росії розміщувала у російській соцмережі «Одноклассники» дописи українофобського змісту, виправдовуючи війну, яку розв’язала росія.



Під час досудового розслідування між обвинуваченою та прокурором було укладено угоду про визнання винуватості. Суд призначив жінці покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, яке замінив двома роками умовно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили уродженку Херсонщини, яка в соцмережах виправдовувала збройну агресію росії. Жінку покарали умовно.Відповідний вирок ухвалив Маневицький районний суд, повідомляють " Волинські новини ".З матеріалів справи відомо, що уродженка села Новопетрівка Нижньосірогозького району Херсонської області Ліна Підопригора поширювала матеріали із запереченням збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікацією окупантів.Зокрема з березня до серпня минулого року фанатка росії розміщувала у російській соцмережі «Одноклассники» дописи українофобського змісту, виправдовуючи війну, яку розв’язала росія.Під час досудового розслідування між обвинуваченою та прокурором було укладено угоду про визнання винуватості. Суд призначив жінці покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, яке замінив двома роками умовно.

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