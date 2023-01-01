На Волині судили фанатку Росії родом з Херсонщини

На Волині судили фанатку Росії родом з Херсонщини
На Волині судили уродженку Херсонщини, яка в соцмережах виправдовувала збройну агресію росії. Жінку покарали умовно.

Відповідний вирок ухвалив Маневицький районний суд, повідомляють "Волинські новини".

З матеріалів справи відомо, що уродженка села Новопетрівка Нижньосірогозького району Херсонської області Ліна Підопригора поширювала матеріали із запереченням збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікацією окупантів.

Зокрема з березня до серпня минулого року фанатка росії розміщувала у російській соцмережі «Одноклассники» дописи українофобського змісту, виправдовуючи війну, яку розв’язала росія.

Під час досудового розслідування між обвинуваченою та прокурором було укладено угоду про визнання винуватості. Суд призначив жінці покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, яке замінив двома роками умовно.

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Коментарі 2
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чого не виперли її в росію?
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А скільки їх таких понаїхали сюди
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