Якою буде погода на Волині у понеділок, 13 березня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



На дорогах місцями буде ожеледиця. Вітер південно- західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.



Температура вночі становитиме 0-5° морозу, вдень буде 3-8° тепла.



У Луцьку вночі буде 2-4° морозу, вдень 6-8° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 13 березня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Вночі прогнозують погоду без істотних опадів, вдень буде невеликий дощ та мокрий сніг.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.На дорогах місцями буде ожеледиця. Вітер південно- західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.Температура вночі становитиме 0-5° морозу, вдень буде 3-8° тепла.У Луцьку вночі буде 2-4° морозу, вдень 6-8° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію