Якою буде погода на Волині у понеділок, 13 березня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 13 березня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Вночі прогнозують погоду без істотних опадів, вдень буде невеликий дощ та мокрий сніг.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах місцями буде ожеледиця. Вітер південно- західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі становитиме 0-5° морозу, вдень буде 3-8° тепла.
У Луцьку вночі буде 2-4° морозу, вдень 6-8° тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах місцями буде ожеледиця. Вітер південно- західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі становитиме 0-5° морозу, вдень буде 3-8° тепла.
У Луцьку вночі буде 2-4° морозу, вдень 6-8° тепла.
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