Якою буде погода на Волині у понеділок, 13 березня

Якою буде погода на Волині у понеділок, 13 березня
Завтра, 13 березня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Вночі прогнозують погоду без істотних опадів, вдень буде невеликий дощ та мокрий сніг.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

На дорогах місцями буде ожеледиця. Вітер південно- західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 0-5° морозу, вдень буде 3-8° тепла.

У Луцьку вночі буде 2-4° морозу, вдень 6-8° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода на Волині у понеділок, 13 березня
Сьогодні, 20:00
CБУ остаточно підтвердила особу Героя, розстріляного після слів «Слава Україні!»
Сьогодні, 19:49
Росіяни намагаються наступати на 6 напрямках, не полишають спроб захопити Бахмут
Сьогодні, 19:16
На Волині судили фанатку Росії родом з Херсонщини
Сьогодні, 18:10
У Молдові почалися сутички під час акції проросійської сили: десятки затриманих
Сьогодні, 16:32
Схожі новини
Якою буде погода на Волині завтра, 2 січня Якою буде погода на Волині завтра, 2 січня
01 січень, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка буде погода на Новий рік Волинські синоптики розповіли, яка буде погода на Новий рік
27 грудень, 2022, 06:31
Якою буде погода у Луцьку завтра, 13 листопада Якою буде погода у Луцьку завтра, 13 листопада
12 листопад, 2022, 20:00
Якою буде погода у Луцьку завтра, 23 жовтня Якою буде погода у Луцьку завтра, 23 жовтня
22 жовтень, 2022, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Якою буде погода на Волині у понеділок, 13 березня
Сьогодні, 20:00
 0
CБУ остаточно підтвердила особу Героя, розстріляного після слів «Слава Україні!»
Сьогодні, 19:49
 0
Росіяни намагаються наступати на 6 напрямках, не полишають спроб захопити Бахмут
Сьогодні, 19:16
 0
На Волині судили фанатку Росії родом з Херсонщини
Сьогодні, 18:10
 0
У Молдові почалися сутички під час акції проросійської сили: десятки затриманих
Сьогодні, 16:32
 0
Медіа
відео
1/8