Зеленський присвоїв розстріляному в полоні воїну Мацієвському звання Героя

Зеленський присвоїв розстріляному в полоні воїну Мацієвському звання Героя
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському, якого розстріляли в полоні після слів "Слава Україні!".

Про це йшлося у вечірньому зверненні президента 12 березня.

"Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському. Солдату, людині, яку знатимуть всі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість в Україні – і за його "Слава Україні!"".

Нагадаємо, СБУ повідомила, що українським військовим, якого розстріляли після слів "Слава Україні!", був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

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Теги: Мацієвський, Герой України, розстріляний полонений
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