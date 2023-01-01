Зеленський присвоїв розстріляному в полоні воїну Мацієвському звання Героя
Сьогодні, 21:16
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському, якого розстріляли в полоні після слів "Слава Україні!".
Про це йшлося у вечірньому зверненні президента 12 березня.
"Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському. Солдату, людині, яку знатимуть всі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість в Україні – і за його "Слава Україні!"".
Нагадаємо, СБУ повідомила, що українським військовим, якого розстріляли після слів "Слава Україні!", був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.
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Про це йшлося у вечірньому зверненні президента 12 березня.
"Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському. Солдату, людині, яку знатимуть всі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість в Україні – і за його "Слава Україні!"".
Нагадаємо, СБУ повідомила, що українським військовим, якого розстріляли після слів "Слава Україні!", був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.
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