Помер волинський військовий Руслан Омелюк

Помер волинський військовий Руслан Омелюк
Завтра, 13 березня, о 13:00 відбудеться поховання військовослужбовця Омелюха Руслана Петровича.

Про це повідомили у Луківській громаді.

Руслан Омелюх помер 12 березня.

«Прохання до всіх жителів вийти на центральній вулиці Незалежності та Грушевського о 12:30, щоб сформувати живий коридор від училища до церкви і віддати шану померлому», – йдеться у дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним воїна. Вічна пам’ять, честь і шана!

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Теги: Омелюх, військовий, помер, Луків
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