Помер волинський військовий Руслан Омелюк

Омелюха Руслана Петровича.



Про це повідомили у Луківській громаді.



Руслан Омелюх помер 12 березня.



«Прохання до всіх жителів вийти на центральній вулиці Незалежності та Грушевського о 12:30, щоб сформувати живий коридор від училища до церкви і віддати шану померлому», – йдеться у дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним воїна. Вічна пам’ять, честь і шана!



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