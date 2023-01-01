Помер волинський військовий Руслан Омелюк
Сьогодні, 22:00
Завтра, 13 березня, о 13:00 відбудеться поховання військовослужбовця Омелюха Руслана Петровича.
Про це повідомили у Луківській громаді.
Руслан Омелюх помер 12 березня.
«Прохання до всіх жителів вийти на центральній вулиці Незалежності та Грушевського о 12:30, щоб сформувати живий коридор від училища до церкви і віддати шану померлому», – йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним воїна. Вічна пам’ять, честь і шана!
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Про це повідомили у Луківській громаді.
Руслан Омелюх помер 12 березня.
«Прохання до всіх жителів вийти на центральній вулиці Незалежності та Грушевського о 12:30, щоб сформувати живий коридор від училища до церкви і віддати шану померлому», – йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним воїна. Вічна пам’ять, честь і шана!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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