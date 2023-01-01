Добрі новини від ВолиньPost за 12 березня

Ми народилися українцями і українками, і це чудово! Ми народилися вільними і завжди готові боротися за свою свободу і незалежність.Люди, які зараз відстоюють це на полі бою, вражають! Люди, які допомагають у тилу, надихають. І хоч щодня зараз Україна вмивається сльозами від втрат, ми знаємо, що наша перемога таки настане. Головне - завжди пам'ятати ціну цієї боротьби і цієї перемоги!Сьогодні ми продовжуємо розповідати добрі новини із фронту та тилу. І таких новин було справді багато!12 березня ми писали про таке:Данія розраховує, що перша партія Leopard 1 у рамках дансько-німецько-нідерландського проєкту з передачі танків буде відправлена українцям протягом весни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконувача обов’язків міністра оборони ДаніїЗ такою заявою він виступив за результатами відвідування німецького підприємства Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), яка займається підготовкою танків Leopard 1 для України.На стримінговому сервісі Netflix з 30 березня почнеться показ документального фільму "Борщ. Секретний інгредієнт" шеф-кухаря і дослідника української кухніЯк передає Укрінформ, про це Клопотенко повідомив в Інстаграмі.У фільмі Клопотенко вирушає в подорож у різні куточки України, аби знайти унікальні рецепти борщу, розкрити секретні інгредієнти, які роблять цю страву неповторною. Кухар хоче з'ясувати, який український борщ – справжній, що найголовніше у рецепті, що відрізняє, а що поєднує українців різних регіонів.Фільм є проєктом продюсера Наталки Якимович та режисера Дмитра Кочнєва.Після подорожей під час роботи над проєктом Клопотенко подав до ЮНЕСКО запит на визнання борщу нематеріальною спадщиною.Порівняно з довоєнним часом загальна кількість злочинів в країні зменшилася на 10%, а кількість майнових злочинів – на 40%.Про це повідомив міністр внутрішніх справ Україниу прямому етері телемарафону «Єдині новини».Порівнюючи криміногенну ситуацію з довоєнним 2021 роком, міністр зазначив, що кількість злочинів зменшилася на 10%. Що стосується крадіжок, грабежів, розбоїв, їх кількість зменшилася на 40%.«Звичайно деякі категорії злочинів – такі як викрадення автотранспорту – збільшилося. Тому що в нас тут ворог стояв і наші машини вивозив. У нас збільшилася кількість вбивств, тому що ми багато зареєстрували вбивств цивільного населення ворогом. І збільшилося в нас шахрайство, але тут в нас збільшилося й розкриття всіх злочинів», – наголосив Клименко.11 березня оголосили переможців Шевченківської премії 2023 року. Вперше за багато років Національну премію імені Тараса Шевченка не вручили 9 березня, у день народження поета. В комітеті заявили, що додадуть в кожній номінації премію «За внесок у перемогу» та оголосять усіх переможців 22 травня.Переможцями цьогорічної премії стали:, поетеса - за книгу поезій «Орден мовчальниць»;, виконавці гурту «Хорея Козацька» - за аудіоальбом «Пісні Української революції»;, літературознавець – за книгу «Крім "Кобзаря». Антологія української літератури. 1792-1883" у двох частинах;, журналіст - за публіцистичні статті та виступи останніх років;, режисерка - за документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин».Боєць Луцького батальйону Волинської бригади тероборонина псевдо «Фестиваль» з автомата підстрелив дрон «вагнерівців». Сталося це у дуже гарячій точці на сході України, де підрозділ нині успішно виконує бойові завдання.Про це повідомляють на сторінці бригади у фейсбуці.«Літав-літав над нами, артилерію наводив – мали вже трьох «трьохсотих»… Я зі злості вийшов у поле, пустив дві короткі черги зі свого АК-74 – попав! До речі, мій кум з 80 ОДШБр того дня також таку «пташку» підстрелив. Певно, – наш день був!», – скромно розповідає Андрій.На Андрія вдома – на тепер вже далекій Волині – з Перемогою чекають мама, дружина, друзі, а також маленький син, якому лишень три з половиною роки.Звісно, ми писали про традиційну щоденну добру статистику з втратами ворога.Українські військові за період повномасштабної війни і станом на ранок 12 березня знищили 159 090 російських військових. Лише за останню добу росія втратила 1090 своїх солдатів.Про це повідомив Генштаб ЗСУ.Крім особового складу, окупанти втрачають і техніку:— танки — 3466 (+8 за вчора);— бойові броньовані машини — 6769 (+7);— артилерійські системи — 2487 (+4);— реактивні системи залпового вогню — 493;— засоби протиповітряної оборони — 259 (+2);— літаки — 304;— гелікоптери — 289;— безпілотники оперативно-тактичного рівня — 2108;— крилаті ракети — 907;— кораблі/катери — 18;— автомобільну техніку та автоцистерни — 5348 (+4);— спеціальну техніку — 242.Учениця 9 класу Луцького ліцею № 22 Анна Самчук стала переможницею національного етапу Міжнародної олімпіади «Genius Olympiad» у категорії «Мистецтво».Про це повідомляють на сторінці Волинської обласної Малої академії наук.Інформують, що Аня разом зі своєю науковою керівницею Оксаною Самчук підготували мистецький проєкт, який члени журі визнали найкращим і як такий, що претендує представляти Україну на фіналі олімпіади у США.Юна генійка вважає, що кожна людина повинна залишити за собою хорошу згадку. Однак багато людей залишають поліетиленово-пластиково-вуглекисло-газовий слід.Щоб одружитися — приїхав танком із передової. А наречена до останнього не знала, чи відбудеться весілля. Так у Черкасах 11 березня побралися Інна Кульбашна та Богдан Артьомов.Богдан нині боронить Україну у Бахмуті, тож, розповів, дістатися Черкас було не так просто. Втім в останній момент вирішили, що весіллю — бути. На підготовку було близько тижня, повідомляє Суспільне."Я так хвилююся", — наречена Інна Кульбашна стала цінувати кожен прожитий момент."А я не хвилююся: напередодні свята пережив емоції погостріші. Приїхав із Бахмута. Не був упевнений, що вийде приїхати, бо там дуже складна ситуація. Була проблема виїхати тому, що там залишилася одна дорога. Через дощі інші розмокли – багнюка. Машиною не проїдеш. Товариш хотів вивезти мене на легковому автомобілі — ми застрягли. І так вийшло, що друзі мої з 93-ї бригади вивезли мене танком через поле. Потім підібрали інші військові друзі. Їхав майже два дні. Там усі переправи розбиті. Дороги теж. Зараз почуваюся щасливим", – поділився наречений.Бажаємо молодятам усього хорошого!