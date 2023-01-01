13 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження колишній директор обласного навчально-курсового комбінату Віктор Ромасєв, директор Ковельської централізованої бібліотечної системи, заслужений працівник культури України Галина Божик.
Іменинники сьогоднішнього дня – Василь, Домініка, Кіра, Марина, Нестор.
Вітаємо їх усіх зі святом. Зичимо миру, здоров’я, радості від життя та достатку.
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Іменинники сьогоднішнього дня – Василь, Домініка, Кіра, Марина, Нестор.
Вітаємо їх усіх зі святом. Зичимо миру, здоров’я, радості від життя та достатку.
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