Менш ніж за тиждень під Бахмутом знищено понад 1100 окупантів, – Зеленський

Лише на Бахмутському напрямку менш ніж за один тиждень – від 6 березня – українські захисники знищили понад 1100 окупантів.Про це розповів президент Зеленський у своєму традиційному відеозверненні, 12 березня.За його словами, ця цифра – безповоротні втрати Росії саме під Бахмутом.«Плюс іще як мінімум півтори тисячі санітарних ворожих втрат – це поранення, які несумісні для них із продовженням боїв», – зазначив глава держави.Окрім цього, ЗСУ знищили десятки одиниць ворожої техніки і спалили понад 10 російських складів боєприпасів.