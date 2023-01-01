Менш ніж за тиждень під Бахмутом знищено понад 1100 окупантів, – Зеленський
Сьогодні, 03:00
Лише на Бахмутському напрямку менш ніж за один тиждень – від 6 березня – українські захисники знищили понад 1100 окупантів.
Про це розповів президент Зеленський у своєму традиційному відеозверненні, 12 березня.
За його словами, ця цифра – безповоротні втрати Росії саме під Бахмутом.
«Плюс іще як мінімум півтори тисячі санітарних ворожих втрат – це поранення, які несумісні для них із продовженням боїв», – зазначив глава держави.
Окрім цього, ЗСУ знищили десятки одиниць ворожої техніки і спалили понад 10 російських складів боєприпасів.
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Про це розповів президент Зеленський у своєму традиційному відеозверненні, 12 березня.
За його словами, ця цифра – безповоротні втрати Росії саме під Бахмутом.
«Плюс іще як мінімум півтори тисячі санітарних ворожих втрат – це поранення, які несумісні для них із продовженням боїв», – зазначив глава держави.
Окрім цього, ЗСУ знищили десятки одиниць ворожої техніки і спалили понад 10 російських складів боєприпасів.
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