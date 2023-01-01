Менш ніж за тиждень під Бахмутом знищено понад 1100 окупантів, – Зеленський

Менш ніж за тиждень під Бахмутом знищено понад 1100 окупантів, – Зеленський
Лише на Бахмутському напрямку менш ніж за один тиждень – від 6 березня – українські захисники знищили понад 1100 окупантів.

Про це розповів президент Зеленський у своєму традиційному відеозверненні, 12 березня.

За його словами, ця цифра – безповоротні втрати Росії саме під Бахмутом.

«Плюс іще як мінімум півтори тисячі санітарних ворожих втрат – це поранення, які несумісні для них із продовженням боїв», – зазначив глава держави.

Окрім цього, ЗСУ знищили десятки одиниць ворожої техніки і спалили понад 10 російських складів боєприпасів.

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Теги: втрати окупантів, Бахмут
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