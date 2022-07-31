«На межі смерті»: Міхеїл Саакашвілі повідомив про погіршення стану здоров'я

«На межі смерті»: Міхеїл Саакашвілі повідомив про погіршення стану здоров'я
олишній президент Грузії та громадянин України Міхеїл Саакашвілі заявив про суттєве погіршення стану здоров’я після переведення з в’язниці до лікарні. Він поскаржився на постійний біль і сказав, що перебуває на межі смерті.

Про це повідомляє канал Sky News, журналістам якого вдалося через адвоката отримати письмовий коментар політика – до лікарні їх не пустили, передає Слово і Діло.

«Спочатку я важив 120 кілограмів, зараз – 64. Якщо я стану менше 60, лікарі прогнозують поліорганну недостатність. Я весь час у ліжку, мої кістки розпадаються, я відчуваю нестерпний біль», – розповів він.

Слова колишнього президента Грузії підтверджує його адвокат Шалва Хачапурідзе.

«Ситуація жахлива. Він схожий на в'язня концтабору у нацистській Німеччині», – зазначив він.

Крім того, Саакашвілі надіслав послання демонстрантам, які вийшли на вулиці Тбілісі, виступаючи проти запропонованих нових законів, які критикували як проросійські.

«Будьте пильними і будьте готові до мобілізації в найкоротші терміни, через мстивий настрій режиму олігархів», – закликав Саакашвілі.

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Теги: Саакашвілі
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