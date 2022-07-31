«На межі смерті»: Міхеїл Саакашвілі повідомив про погіршення стану здоров'я

Міхеїл Саакашвілі заявив про суттєве погіршення стану здоров’я після переведення з в’язниці до лікарні. Він поскаржився на постійний біль і сказав, що перебуває на межі смерті.



Про це повідомляє канал Sky News, журналістам якого вдалося через адвоката отримати письмовий коментар політика – до лікарні їх не пустили, передає



«Спочатку я важив 120 кілограмів, зараз – 64. Якщо я стану менше 60, лікарі прогнозують поліорганну недостатність. Я весь час у ліжку, мої кістки розпадаються, я відчуваю нестерпний біль», – розповів він.



Слова колишнього президента Грузії підтверджує його адвокат Шалва Хачапурідзе.



«Ситуація жахлива. Він схожий на в'язня концтабору у нацистській Німеччині», – зазначив він.



Крім того, Саакашвілі надіслав послання демонстрантам, які вийшли на вулиці Тбілісі, виступаючи проти запропонованих нових законів, які критикували як проросійські.



«Будьте пильними і будьте готові до мобілізації в найкоротші терміни, через мстивий настрій режиму олігархів», – закликав Саакашвілі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! олишній президент Грузії та громадянин Українизаявив про суттєве погіршення стану здоров’я після переведення з в’язниці до лікарні. Він поскаржився на постійний біль і сказав, що перебуває на межі смерті.Про це повідомляє канал Sky News, журналістам якого вдалося через адвоката отримати письмовий коментар політика – до лікарні їх не пустили, передає Слово і Діло. «Спочатку я важив 120 кілограмів, зараз – 64. Якщо я стану менше 60, лікарі прогнозують поліорганну недостатність. Я весь час у ліжку, мої кістки розпадаються, я відчуваю нестерпний біль», – розповів він.Слова колишнього президента Грузії підтверджує його адвокат«Ситуація жахлива. Він схожий на в'язня концтабору у нацистській Німеччині», – зазначив він.Крім того, Саакашвілі надіслав послання демонстрантам, які вийшли на вулиці Тбілісі, виступаючи проти запропонованих нових законів, які критикували як проросійські.«Будьте пильними і будьте готові до мобілізації в найкоротші терміни, через мстивий настрій режиму олігархів», – закликав Саакашвілі.

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