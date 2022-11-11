Назвали найближчу мету українських захисників на Херсонщині

Назвали найближчу мету українських захисників на Херсонщині
Сили оборони України на Херсонщині прагнуть відігнати російську армію хоча б за 20 кілометрів від лівого берега Дніпра.

Про це зазначила в ефірі телемарафону керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує УНІАН.

Це дозволить зменшити обстріли звільненої правобережної території Херсонської області.

"Наша робота по системах залпового вогню, мінометах та артилерійських установках російської армії має свій результат, але поки що ми не можемо гарантувати абсолютної безпеки", - сказала Наталія Гуменюк.

За її словами, українські військові постійно нищать вогневі позиції росіян, втім окупанти нерідко розгортають нові - просто серед будинків місцевих мешканців.


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Теги: Херсонщина, мета, ЗСУ
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