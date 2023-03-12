Платформа Parimatch недоступна: компанія заявила про призупинення діяльності

Платформа Parimatch недоступна: компанія заявила про призупинення діяльності
ТОВ "Паріматч" заявила про призупинення діяльності через накладені на неї санкції РНБО, але обіцяє повернути гроші клієнтів.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на пресслужбу ТОВ.

"Операційна діяльність компанії припинена. Платформа для клієнтів недоступна, сайт pm.ua заблоковано", – йдеться в повідомленні.

Наразі компанія шукає легальний механізм повернення коштів клієнтів, оскільки через накладені санкції їх заморожено. Раніше повідомлялось про заблоковані 250 мільйонів гривень клієнтів компанії.

Також ТОВ "Паріматч" зазначило, що призупиняє всі контракти і шукає можливість для погашення фінансових заборгованостей за всі надані послуги.

Крім цього, компанія оголосила про завершення трудових відносин з колективом компанії.

"Ми розуміємо, що зупинка всіх операційних процесів компанії не дасть нам можливості виконувати наші зобов'язання перед командою", – повідомили в компанії.

Додається, що компанія буде очікувати додаткового аналізу і розгляду ситуації навколо санкцій.

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Теги: Паріматч
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