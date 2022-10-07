За час великої війни в Україні зменшилася кількість злочинів, – Клименко





Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у прямому етері телемарафону «Єдині новини», пише



Порівнюючи криміногенну ситуацію з довоєнним 2021 роком, міністр зазначив, що кількість злочинів зменшилася на 10%. Що стосується крадіжок, грабежів, розбоїв, їх кількість зменшилася на 40%.



«Звичайно деякі категорії злочинів – такі як викрадення автотранспорту – збільшилося. Тому що в нас тут ворог стояв і наші машини вивозив. У нас збільшилася кількість вбивств, тому що ми багато зареєстрували вбивств цивільного населення ворогом. І збільшилося в нас шахрайство, але тут в нас збільшилося й розкриття всіх злочинів», – наголосив Клименко.



У цілому криміногенна ситуація в державі контрольована. Органи та підрозділи МВС України працюють в звичному режимі, резюмував очільник відомства.

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