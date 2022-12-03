Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, – джерела

Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, – джерела
Державна аудиторська служба зафіксувала численні порушення під час ревізії Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра”.

Зокрема, як вдалося з’ясувати LB.ua з власних джерел, йдеться про 36 новозбудованих самочинних будівництв.

Усі вони, відзначають джерела, є комерційними та господарськими приміщеннями (тобто не мають прямого відношення до чернечого життя/побуду).

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Крім того, керівництво чоловічого монастиря УПЦ МП, що розташовувався в Києво-Печерській Лаврі протягом багатьох років, знищило, зазначається в аудиті, пам’ятку архітектури — старовинну огорожу на вул. Ближньопечерській.

Також аудитори виявили факти незаконної передачі у користування Київській метрополії, Приватній академії та Академії УПЦ пам’яток культурної спадщини.

Перевірка стосувалася періоду з 1 січня 2018 року по 30 вересня 2022-го.


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Теги: Лавра, аудит
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