Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, – джерела





Зокрема, як вдалося з’ясувати



Усі вони, відзначають джерела, є комерційними та господарськими приміщеннями (тобто не мають прямого відношення до чернечого життя/побуду).



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Крім того, керівництво чоловічого монастиря УПЦ МП, що розташовувався в Києво-Печерській Лаврі протягом багатьох років, знищило, зазначається в аудиті, пам’ятку архітектури — старовинну огорожу на вул. Ближньопечерській.



Також аудитори виявили факти незаконної передачі у користування Київській метрополії, Приватній академії та Академії УПЦ пам’яток культурної спадщини.



Перевірка стосувалася періоду з 1 січня 2018 року по 30 вересня 2022-го.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державна аудиторська служба зафіксувала численні порушення під час ревізії Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра”.Зокрема, як вдалося з’ясувати LB.ua з власних джерел, йдеться про 36 новозбудованих самочинних будівництв.Усі вони, відзначають джерела, є комерційними та господарськими приміщеннями (тобто не мають прямого відношення до чернечого життя/побуду).Крім того, керівництво чоловічого монастиря УПЦ МП, що розташовувався в Києво-Печерській Лаврі протягом багатьох років, знищило, зазначається в аудиті, пам’ятку архітектури — старовинну огорожу на вул. Ближньопечерській.Також аудитори виявили факти незаконної передачі у користування Київській метрополії, Приватній академії та Академії УПЦ пам’яток культурної спадщини.Перевірка стосувалася періоду з 1 січня 2018 року по 30 вересня 2022-го.

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