12 березня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження відзначає телеведуча «5 каналу», уродженка Луцька,(на фото).Також сьогодні день народження у директора гімназії №21 Луцька, завідувача бібліотеки-філії №10, режисера Волинської дирекції НСКУ та актриси театру-студії «ГаРмИдЕр», директора ТзОВ «Золоте яблуко», а також у волонтераІменини цього дня у Прокопа.Вітаємо усіх іменинників та тих, у кого сьогодні день народження. Зичимо миру, міцного здоров’я, удачі у всьому та радості від життя.