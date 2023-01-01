12 березня на Волині: гортаючи календар

12 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає телеведуча «5 каналу», уродженка Луцька, Олена Абаза (на фото).

Також сьогодні день народження у директора гімназії №21 Луцька Олега Ковальчука, завідувача бібліотеки-філії №10 Надії Чміль, режисера Волинської дирекції НСКУ та актриси театру-студії «ГаРмИдЕр» Юлії Яцун, директора ТзОВ «Золоте яблуко» Людмили Лозинської, а також у волонтера Тараса Карвіни.

Іменини цього дня у Прокопа.

Вітаємо усіх іменинників та тих, у кого сьогодні день народження. Зичимо миру, міцного здоров’я, удачі у всьому та радості від життя.

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Теги: День народження, Луцьк
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