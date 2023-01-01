В Україні зростуть ціни на воду
Сьогодні, 22:34
В Україні Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) включить до порядку денного рішення щодо підвищення тарифу на воду. Для деяких водоканалів подорожчання становитиме близько 20-30%, при цьому зростання відбудеться двома етапами: з квітня та з липня 2023-го.
Про це пише Обозреватель.
Проекти тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення було ретельно перевірено, їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства.
"З метою стримування фінансового навантаження на споживачів і водночас для забезпечення їхніх послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості Регулятором було мінімізовано витрати у структурі тарифів", – йдеться у документі.
Серед причин підвищення тарифів: зменшення обсягів реалізації (зменшилась кількість споживачів, внаслідок чого обсяги знизилися приблизно на 10%). Однак при цьому витрати на генерацію, ремонти та зарплати не зменшилися.
Крім того, збільшилися витрати на електричну енергію, а саме (на прикладі Вінниці):
- на 13,05% із централізованого водопостачання;
- на 12,77% із централізованого водовідведення.
Збільшення відбулося за рахунок зростання вартості електричної енергії, що передається на 1 класі напруги, на 16,56% та електричної енергії, що передається на 2 класі напруги, на 16,46%. Також збільшилися витрати на оплату праці:
- на 28,78% із централізованого водопостачання;
- на 19,32% із централізованого водовідведення.
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Про це пише Обозреватель.
Проекти тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення було ретельно перевірено, їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства.
"З метою стримування фінансового навантаження на споживачів і водночас для забезпечення їхніх послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості Регулятором було мінімізовано витрати у структурі тарифів", – йдеться у документі.
Серед причин підвищення тарифів: зменшення обсягів реалізації (зменшилась кількість споживачів, внаслідок чого обсяги знизилися приблизно на 10%). Однак при цьому витрати на генерацію, ремонти та зарплати не зменшилися.
Крім того, збільшилися витрати на електричну енергію, а саме (на прикладі Вінниці):
- на 13,05% із централізованого водопостачання;
- на 12,77% із централізованого водовідведення.
Збільшення відбулося за рахунок зростання вартості електричної енергії, що передається на 1 класі напруги, на 16,56% та електричної енергії, що передається на 2 класі напруги, на 16,46%. Також збільшилися витрати на оплату праці:
- на 28,78% із централізованого водопостачання;
- на 19,32% із централізованого водовідведення.
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