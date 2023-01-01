В Україні зростуть ціни на воду





Про це пише



Проекти тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення було ретельно перевірено, їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства.



"З метою стримування фінансового навантаження на споживачів і водночас для забезпечення їхніх послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості Регулятором було мінімізовано витрати у структурі тарифів", – йдеться у документі.



Серед причин підвищення тарифів: зменшення обсягів реалізації (зменшилась кількість споживачів, внаслідок чого обсяги знизилися приблизно на 10%). Однак при цьому витрати на генерацію, ремонти та зарплати не зменшилися.



Крім того, збільшилися витрати на електричну енергію, а саме (на прикладі Вінниці):



- на 13,05% із централізованого водопостачання;



- на 12,77% із централізованого водовідведення.



Збільшення відбулося за рахунок зростання вартості електричної енергії, що передається на 1 класі напруги, на 16,56% та електричної енергії, що передається на 2 класі напруги, на 16,46%. Також збільшилися витрати на оплату праці:



- на 28,78% із централізованого водопостачання;



- на 19,32% із централізованого водовідведення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) включить до порядку денного рішення щодо підвищення тарифу на воду. Для деяких водоканалів подорожчання становитиме близько 20-30%, при цьому зростання відбудеться двома етапами: з квітня та з липня 2023-го.Про це пише Обозреватель Проекти тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення було ретельно перевірено, їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства."З метою стримування фінансового навантаження на споживачів і водночас для забезпечення їхніх послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості Регулятором було мінімізовано витрати у структурі тарифів", – йдеться у документі.Серед причин підвищення тарифів: зменшення обсягів реалізації (зменшилась кількість споживачів, внаслідок чого обсяги знизилися приблизно на 10%). Однак при цьому витрати на генерацію, ремонти та зарплати не зменшилися.Крім того, збільшилися витрати на електричну енергію, а саме (на прикладі Вінниці):- на 13,05% із централізованого водопостачання;- на 12,77% із централізованого водовідведення.Збільшення відбулося за рахунок зростання вартості електричної енергії, що передається на 1 класі напруги, на 16,56% та електричної енергії, що передається на 2 класі напруги, на 16,46%. Також збільшилися витрати на оплату праці:- на 28,78% із централізованого водопостачання;- на 19,32% із централізованого водовідведення.

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