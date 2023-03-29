УПЦ МП остаточно виселяють з «Києво-Печерської Лаври»





Про це йдеться у попередженні керівника заповідника "Києво-Печерська Лавра", опублікованому на сайті лаври, пише



У повідомленні йдеться, що за цим договором, укладеним 19 липня 2013 року, чоловічий монастир УПЦ МП мав право безоплатно користуватися культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.



"Враховуючи висновки Міжвідомчої робочої групи та лист Міністерства культури та інформаційної політики... Заповідник попереджає про розірвання Договору з 29.03.2023 року", - йдеться у попередженні.



До цього дня монастирю необхідно звільнити будівлі, які перебувають на балансі заповідника.



Цей договір стосується так званої Нижньої Лаври, де розташований чоловічий монастир.



У Верхній Лаврі УПЦ МП користувалася Успенським собором і Трапезною церквою, але ці договори не продовжили з 1 січня 2023 року.



Реакція УПЦ МП



В УПЦ МП вже відреагували на рішення заповідника. У коментарі ВВС керівник інформаційно-просвітницького відділу митрополит Климент назвав це провокацією.



"Керівництво заповідника КПЛ надіслало на адресу монастиря ультиматум, у якому без жодних пояснень оголосило про розрив договору оренди і вимагає виселитись з монастиря. Такі заяви нічого спільного з правовим полем української держави не мають", - заявив Климент.



Він каже, що в церкві це вважають провокацією з боку чиновників, "які на догоду комусь намагаються зробити певну сенсацію, яка протирічить всім елементарним нормам і законодавчим актам, які регулюють державно-церковні стосунки в Україні".



Історія лаври



Свято-Успенська Києво-Печерська лавра, яка з 1990 року входить до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО, - це неформальна столиця східнослов'янського православ'я.



Цей монастир почав діяти в ХІ столітті, за часів Ярослава Мудрого, тобто приблизно за сто років до того, як набагато північніше було засновано Москву.



Лавру часто називають джерелом монашої традиції на Русі - а саме від того історичного періоду ведуть свій державотворчий міф і сьогоднішня Україна, і сьогоднішня Росія.



Після радянського антицерковного періоду церква повернулася в лавру у 1988 році. Саме тоді, до сторіччя хрещення Русі лавру передали Руській православній церкві - інших у Радянському Союзі просто не було.



Якщо бути точним, передали церковникам тоді частину лаври - Дальні печери і корпус, в якому пізніше буде відкрито Київську духовну семінарію.



Поступово територія, яку контролювала українська частина РПЦ, яка згодом виокремилася в УПЦ Московського патріархату, розширювалася.



У 2013 році, за президентства Віктора Януковича, уряд Миколи Азарова ухвалив рішення про передачу цій церкві у безоплатне користування "комплексу будівель і споруд" лаври за списком у 79 найменувань.



Сьогодні Лавра структурно складається з двох частин, розділених стіною. Верхню лавру в основному займають об'єкти заповідника - музеї, галереї чи, приміром, національна історична бібліотека.



Саме тут розташовані Успенський собор та Трапезна церква, які до 1 січня перебували в погодинній оренді у УПЦ МП.



Нижня лавра - це об'єкти, що використовуються УПЦ на підставі вже згаданої постанови уряду Азарова, в тому числі храми, знамениті лаврські печери, семінарія, духовна академія, синодальні відділи та офіційна резиденція предстоятеля церкви митрополита Онуфрія.



Саме щодо цих об'єктів тепер розривають договір про безоплатне користування з УПЦ МП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З УПЦ МП розривають договір про безоплатне користування культовими будівлями, розташованими на території заповідника "Києво-Печерська лавра". Представники УПЦ МП мають звільнити приміщення на території заповідника до 29 березня.Про це йдеться у попередженні керівника заповідника "Києво-Печерська Лавра", опублікованому на сайті лаври, пише ВВС Україна. У повідомленні йдеться, що за цим договором, укладеним 19 липня 2013 року, чоловічий монастир УПЦ МП мав право безоплатно користуватися культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю."Враховуючи висновки Міжвідомчої робочої групи та лист Міністерства культури та інформаційної політики... Заповідник попереджає про розірвання Договору з 29.03.2023 року", - йдеться у попередженні.До цього дня монастирю необхідно звільнити будівлі, які перебувають на балансі заповідника.Цей договір стосується так званої Нижньої Лаври, де розташований чоловічий монастир.У Верхній Лаврі УПЦ МП користувалася Успенським собором і Трапезною церквою, але ці договори не продовжили з 1 січня 2023 року.В УПЦ МП вже відреагували на рішення заповідника. У коментарі ВВС керівник інформаційно-просвітницького відділу митрополит Климент назвав це провокацією."Керівництво заповідника КПЛ надіслало на адресу монастиря ультиматум, у якому без жодних пояснень оголосило про розрив договору оренди і вимагає виселитись з монастиря. Такі заяви нічого спільного з правовим полем української держави не мають", - заявив Климент.Він каже, що в церкві це вважають провокацією з боку чиновників, "які на догоду комусь намагаються зробити певну сенсацію, яка протирічить всім елементарним нормам і законодавчим актам, які регулюють державно-церковні стосунки в Україні".Свято-Успенська Києво-Печерська лавра, яка з 1990 року входить до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО, - це неформальна столиця східнослов'янського православ'я.Цей монастир почав діяти в ХІ столітті, за часів Ярослава Мудрого, тобто приблизно за сто років до того, як набагато північніше було засновано Москву.Лавру часто називають джерелом монашої традиції на Русі - а саме від того історичного періоду ведуть свій державотворчий міф і сьогоднішня Україна, і сьогоднішня Росія.Після радянського антицерковного періоду церква повернулася в лавру у 1988 році. Саме тоді, до сторіччя хрещення Русі лавру передали Руській православній церкві - інших у Радянському Союзі просто не було.Якщо бути точним, передали церковникам тоді частину лаври - Дальні печери і корпус, в якому пізніше буде відкрито Київську духовну семінарію.Поступово територія, яку контролювала українська частина РПЦ, яка згодом виокремилася в УПЦ Московського патріархату, розширювалася.У 2013 році, за президентства, урядухвалив рішення про передачу цій церкві у безоплатне користування "комплексу будівель і споруд" лаври за списком у 79 найменувань.Сьогодні Лавра структурно складається з двох частин, розділених стіною. Верхню лавру в основному займають об'єкти заповідника - музеї, галереї чи, приміром, національна історична бібліотека.Саме тут розташовані Успенський собор та Трапезна церква, які до 1 січня перебували в погодинній оренді у УПЦ МП.Нижня лавра - це об'єкти, що використовуються УПЦ на підставі вже згаданої постанови уряду Азарова, в тому числі храми, знамениті лаврські печери, семінарія, духовна академія, синодальні відділи та офіційна резиденція предстоятеля церкви митрополита Онуфрія.Саме щодо цих об'єктів тепер розривають договір про безоплатне користування з УПЦ МП.

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