Волинський тероборонівець з автомата підстрелив дрон «вагнерівців» у зоні бойових дій

Волинський тероборонівець з автомата підстрелив дрон «вагнерівців» у зоні бойових дій
Боєць Луцького батальйону Волинської бригади тероборони Андрій на псевдо «Фестиваль» з автомата підстрелив дрон «вагнерівців». Сталося це у дуже гарячій точці на сході України, де підрозділ нині успішно виконує бойові завдання.

Про це повідомляють на сторінці бригади у фейсбуці.

«Літав-літав над нами, артилерію наводив – мали вже трьох «трьохсотих»… Я зі злості вийшов у поле, пустив дві короткі черги зі свого АК-74 – попав! До речі, мій кум з 80 ОДШБр того дня також таку «пташку» підстрелив. Певно, – наш день був!», – скромно розповідає Андрій.

На Андрія вдома – на тепер вже далекій Волині – з Перемогою чекають мама, дружина, друзі, а також маленький син, якому лишень три з половиною роки.

Волинський тероборонівець з автомата підстрелив дрон «вагнерівців» у зоні бойових дій


Нагадуємо, що Волонтерський штаб АНГАР оголосив великий збір на потреби Луцького батальйону Волинської бригади тероборони. Поставили за мету зібрати 1 714 320 гривень, які підуть на закупівлю 5 дронів, 10 старлінків, 10 радіостанцій та 10 тепловізорів.

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