Злякалися манекена: білоруси поскаржилися на «залякування» українських прикордонників
Сьогодні, 12:10
Білоруські прикордонники поскаржилися на українських колег через нібито залякування. Охоронці українського кордону вивісили манекен російського солдата.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Зокрема, прикордонники опублікували відео з сюжету білоруських журналістів, у якому прикордонник на заставі «Глушковичі» Гомельського району, що межує з Житомирською областю скаржиться на українських колег. Бійці ДПСУ нібито намагаються залякати їх погрозами та агресивними діями.
Білоруський прикордонник розповів, що українці на кордоні встановили макет повішеного військовослужбовця у формі російської армії, якого назвали Валерою.
«Вони вказали, що це військовослужбовець, убитий під Києвом. Це все з метою якогось залякування і психологічного тиску на військовослужбовців, які охороняють державний кордон нашої країни», – зазначив білорус.
Проте українські прикордонники заявили, що вони не лякають, а натякають.
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Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Зокрема, прикордонники опублікували відео з сюжету білоруських журналістів, у якому прикордонник на заставі «Глушковичі» Гомельського району, що межує з Житомирською областю скаржиться на українських колег. Бійці ДПСУ нібито намагаються залякати їх погрозами та агресивними діями.
Білоруський прикордонник розповів, що українці на кордоні встановили макет повішеного військовослужбовця у формі російської армії, якого назвали Валерою.
«Вони вказали, що це військовослужбовець, убитий під Києвом. Це все з метою якогось залякування і психологічного тиску на військовослужбовців, які охороняють державний кордон нашої країни», – зазначив білорус.
Проте українські прикордонники заявили, що вони не лякають, а натякають.
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