Злякалися манекена: білоруси поскаржилися на «залякування» українських прикордонників

Злякалися манекена: білоруси поскаржилися на «залякування» українських прикордонників
Білоруські прикордонники поскаржилися на українських колег через нібито залякування. Охоронці українського кордону вивісили манекен російського солдата.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Зокрема, прикордонники опублікували відео з сюжету білоруських журналістів, у якому прикордонник на заставі «Глушковичі» Гомельського району, що межує з Житомирською областю скаржиться на українських колег. Бійці ДПСУ нібито намагаються залякати їх погрозами та агресивними діями.

Білоруський прикордонник розповів, що українці на кордоні встановили макет повішеного військовослужбовця у формі російської армії, якого назвали Валерою.

«Вони вказали, що це військовослужбовець, убитий під Києвом. Це все з метою якогось залякування і психологічного тиску на військовослужбовців, які охороняють державний кордон нашої країни», – зазначив білорус.

Проте українські прикордонники заявили, що вони не лякають, а натякають.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: білоруські прикордонники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Злякалися манекена: білоруси поскаржилися на «залякування» українських прикордонників
Сьогодні, 12:10
Як зросли бойові втрати росії у війні за останню добу
Сьогодні, 11:15
Волинський тероборонівець з автомата підстрелив дрон «вагнерівців» у зоні бойових дій
Сьогодні, 10:36
Повідомили ім'я ще одного волинського військового, який підірвався на міні поблизу білоруського кордону
Сьогодні, 10:00
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 09:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Злякалися манекена: білоруси поскаржилися на «залякування» українських прикордонників
Сьогодні, 12:10
 0
Як зросли бойові втрати росії у війні за останню добу
Сьогодні, 11:15
 0
Волинський тероборонівець з автомата підстрелив дрон «вагнерівців» у зоні бойових дій
Сьогодні, 10:36
 0
Повідомили ім'я ще одного волинського військового, який підірвався на міні поблизу білоруського кордону
Сьогодні, 10:00
 0
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 09:40
 0
Медіа
відео
1/8