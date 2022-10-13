Скільки балістичних і крилатих ракет РФ випустила по Україні





Про це Олексій Резніков.



"Станом на 10 березня, 821 російська ракета вже випущена по нашій країні. Це тільки крилаті, балістичні ракети", - сказав Резніков.



За його словами, кожні 10 застосувань системи NASAMS означає 10 збитих ракет агресора, 10 збережених будівель і об’єктів інфраструктури, а також сотні врятованих людських життів.



Саме тому Норвегія планує передати Україні додаткові пускові установки, пункти управління вогнем та ракети до систем зенітних ракетних комплексів NASAMS.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку вторгнення російські військові випустили по Україні 821 ракету. Мова йде про крилаті та балістичні ракети.Про це заявив міністр оборони України"Станом на 10 березня, 821 російська ракета вже випущена по нашій країні. Це тільки крилаті, балістичні ракети", - сказав Резніков.За його словами, кожні 10 застосувань системи NASAMS означає 10 збитих ракет агресора, 10 збережених будівель і об’єктів інфраструктури, а також сотні врятованих людських життів.Саме тому Норвегія планує передати Україні додаткові пускові установки, пункти управління вогнем та ракети до систем зенітних ракетних комплексів NASAMS.

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