Скільки балістичних і крилатих ракет РФ випустила по Україні

Скільки балістичних і крилатих ракет РФ випустила по Україні
З початку вторгнення російські військові випустили по Україні 821 ракету. Мова йде про крилаті та балістичні ракети.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Станом на 10 березня, 821 російська ракета вже випущена по нашій країні. Це тільки крилаті, балістичні ракети", - сказав Резніков.

За його словами, кожні 10 застосувань системи NASAMS означає 10 збитих ракет агресора, 10 збережених будівель і об’єктів інфраструктури, а також сотні врятованих людських життів.

Саме тому Норвегія планує передати Україні додаткові пускові установки, пункти управління вогнем та ракети до систем зенітних ракетних комплексів NASAMS.

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Теги: крилаті ракети, Росія
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