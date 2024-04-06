Зеленський прокоментував можливість наступу росії на Харків або з Білорусі
Сьогодні, 21:24
Харків наразі захищений від атак ворога, але не повітряних.
Про це сказав у інтерв'ю в ефірі телемарафону президент Володимир Зеленський, пише LB.ua.
З точки зору оборонних рубежів і війська це місто не перебуває в небезпеці. Однак це все ще бажана ціль для росіян, як і весь схід та південь України.
"Такі міста як Харків, Краматорськ – це їх бажана ціль. Але сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнено Харківську область", – запевнив президент.
Він додав, що вкиди щодо загрози для Харкова ворог супроводжує переміщенням військ і фотографуванням цього та поширенням. Ці дані розповсюджують через західні та українські медіа, і це допомагає ворогу.
"Ніхто не заспокоює – ми в війні. Але і перебільшувати не треба", – сказав він.
Щодо білоруського напрямку президент додав, що Україна будує три рубежі – потужні лінії оборони. Росіяни повинні це знати.
"Що стосується стратегії – з Білорусі поки що ми не бачимо ніяких на сьогодні плани, загроз і потужностей", – додав Зеленський.
Росіяни поширюють інформацію про загрозу нового наступу на Харків, Це супроводжується фактично щоденними повітряними атаками на місто.
Окрім Харкова, обстрілів зазнають і інші населені пункти області.
На Куп'янському напрямку ворог продовжує наступальні спроби окупантів.
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Про це сказав у інтерв'ю в ефірі телемарафону президент Володимир Зеленський, пише LB.ua.
З точки зору оборонних рубежів і війська це місто не перебуває в небезпеці. Однак це все ще бажана ціль для росіян, як і весь схід та південь України.
"Такі міста як Харків, Краматорськ – це їх бажана ціль. Але сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнено Харківську область", – запевнив президент.
Він додав, що вкиди щодо загрози для Харкова ворог супроводжує переміщенням військ і фотографуванням цього та поширенням. Ці дані розповсюджують через західні та українські медіа, і це допомагає ворогу.
"Ніхто не заспокоює – ми в війні. Але і перебільшувати не треба", – сказав він.
Щодо білоруського напрямку президент додав, що Україна будує три рубежі – потужні лінії оборони. Росіяни повинні це знати.
"Що стосується стратегії – з Білорусі поки що ми не бачимо ніяких на сьогодні плани, загроз і потужностей", – додав Зеленський.
Росіяни поширюють інформацію про загрозу нового наступу на Харків, Це супроводжується фактично щоденними повітряними атаками на місто.
Окрім Харкова, обстрілів зазнають і інші населені пункти області.
На Куп'янському напрямку ворог продовжує наступальні спроби окупантів.
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