Зеленський прокоментував можливість наступу росії на Харків або з Білорусі

Зеленський прокоментував можливість наступу росії на Харків або з Білорусі
Харків наразі захищений від атак ворога, але не повітряних.

Про це сказав у інтерв'ю в ефірі телемарафону президент Володимир Зеленський, пише LB.ua.

З точки зору оборонних рубежів і війська це місто не перебуває в небезпеці. Однак це все ще бажана ціль для росіян, як і весь схід та південь України.

"Такі міста як Харків, Краматорськ – це їх бажана ціль. Але сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнено Харківську область", – запевнив президент.

Він додав, що вкиди щодо загрози для Харкова ворог супроводжує переміщенням військ і фотографуванням цього та поширенням. Ці дані розповсюджують через західні та українські медіа, і це допомагає ворогу.

"Ніхто не заспокоює – ми в війні. Але і перебільшувати не треба", – сказав він.

Щодо білоруського напрямку президент додав, що Україна будує три рубежі – потужні лінії оборони. Росіяни повинні це знати.

"Що стосується стратегії – з Білорусі поки що ми не бачимо ніяких на сьогодні плани, загроз і потужностей", – додав Зеленський.

Росіяни поширюють інформацію про загрозу нового наступу на Харків, Це супроводжується фактично щоденними повітряними атаками на місто.

Окрім Харкова, обстрілів зазнають і інші населені пункти області.
На Куп'янському напрямку ворог продовжує наступальні спроби окупантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волинь - з окупованої Херсонщини: жінка-офіцер з дітьми пройшла 46 російських блокпостів
Сьогодні, 21:43
Зеленський прокоментував можливість наступу росії на Харків або з Білорусі
Сьогодні, 21:24
Щоб закрити небо над усією Україною, потрібно 25 систем Patriot, – Зеленський
Сьогодні, 20:50
13 років працює у дитячому садочку: історія чоловіка-вихователя з Волині
Сьогодні, 20:30
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 квітня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
На Волинь - з окупованої Херсонщини: жінка-офіцер з дітьми пройшла 46 російських блокпостів На Волинь - з окупованої Херсонщини: жінка-офіцер з дітьми пройшла 46 російських блокпостів
Сьогодні, 21:43
Щоб закрити небо над усією Україною, потрібно 25 систем Patriot, – Зеленський Щоб закрити небо над усією Україною, потрібно 25 систем Patriot, – Зеленський
Сьогодні, 20:50
Від тяжких поранень помер Герой з Волині Олександр Бурдак Від тяжких поранень помер Герой з Волині Олександр Бурдак
05 квітень, 10:49
Союзники пообіцяли перевірити запаси, щоб знайти ППО для України, - Столтенберг Союзники пообіцяли перевірити запаси, щоб знайти ППО для України, - Столтенберг
05 квітень, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волинь - з окупованої Херсонщини: жінка-офіцер з дітьми пройшла 46 російських блокпостів
Сьогодні, 21:43
 0
Зеленський прокоментував можливість наступу росії на Харків або з Білорусі
Сьогодні, 21:24
 0
Щоб закрити небо над усією Україною, потрібно 25 систем Patriot, – Зеленський
Сьогодні, 20:50
 0
13 років працює у дитячому садочку: історія чоловіка-вихователя з Волині
Сьогодні, 20:30
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8