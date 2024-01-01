Україна нарощує оборонні можливості по всій лінії кордону з рф та Білоруссю, - Демченко





Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає



«Якщо говорити про кордон з Білоруссю, то по той бік ми не відмічаємо, що росія має якісь сили, щоб здійснити вторгнення на територію нашої держави», - поінформував він.



Демченко відзначив, що, на жаль, Білорусь продовжує підтримувати країну-агресорку, яка розв’язала війну проти Української держави, «тому цей напрямок залишається загрозливим».



За його словами, ситуація на напрямку залишається повністю контрольованою.



«Водночас ми продовжуємо нарощувати та укріплювати наші оборонні можливості на цьому напрямку», - сказав Демченко.



Водночас речник ДПСУ зауважив, що на кордоні України з Російською Федерацією, в межах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, ворог використовує різноманітне озброєння, найчастіше по Харківській та Сумській областях.



Також він наголосив, що залишається активність ворожих ДРГ, особливо у напрямку Сумської області.



«Попри все ми продовжуємо також нарощувати наші оборонні можливості по всій протяжності кордону з країною-агресоркою. На жаль, не є можливим проводити інженерне укріплення безпосередньо по лінії кордону, але у фортифікаційному відношенні, у максимальній близькості до кордону такі роботи проводяться», - підкреслив Демченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська держава продовжує нарощувати свої оборонні можливості по всій протяжності кордону з російською федерацією та Білоруссю.Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Українив ефірі телемарафону «Єдині новини», передає Укрінформ «Якщо говорити про кордон з Білоруссю, то по той бік ми не відмічаємо, що росія має якісь сили, щоб здійснити вторгнення на територію нашої держави», - поінформував він.Демченко відзначив, що, на жаль, Білорусь продовжує підтримувати країну-агресорку, яка розв’язала війну проти Української держави, «тому цей напрямок залишається загрозливим».За його словами, ситуація на напрямку залишається повністю контрольованою.«Водночас ми продовжуємо нарощувати та укріплювати наші оборонні можливості на цьому напрямку», - сказав Демченко.Водночас речник ДПСУ зауважив, що на кордоні України з Російською Федерацією, в межах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, ворог використовує різноманітне озброєння, найчастіше по Харківській та Сумській областях.Також він наголосив, що залишається активність ворожих ДРГ, особливо у напрямку Сумської області.«Попри все ми продовжуємо також нарощувати наші оборонні можливості по всій протяжності кордону з країною-агресоркою. На жаль, не є можливим проводити інженерне укріплення безпосередньо по лінії кордону, але у фортифікаційному відношенні, у максимальній близькості до кордону такі роботи проводяться», - підкреслив Демченко.

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