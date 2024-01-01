Волинські лікарі пояснили, що робити при укусі кліща

Олександр Гнатюк розповів про небезпеку укусів кліщів, як цього уникнути, та розказав, що робити, якщо кліщ таки присмоктався до тіла.



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Симптоми зараження



При присмоктуванні кліщ виділяє збудник і якщо його протягом 24-х годин з тіла людини не видалити, є висока ймовірність розвитку небезпечних захворювань, каже епідеміолог.



- Підвищена температура тіла;

- На місці укусу кліща виникає так звана, мігруюча еритема — пляма на шкірі;



Зазвичай хвороби, які можуть виникнути від укусу кліща — енцефаліт та лаймбореліоз лікуються без ускладнень, при вчасному зверненні до медиків, — каже Олександр Гнатюк.



Як видалити кліща самостійно



Якщо ж немає можливості звернутися до лікарні, можна самостійно видалити кліща, каже Олександр Гнатюк.



- Треба обхопити тіло кліща пінцетом або ниткою;

- Акуратними обертами поступово витягнути з тіла;

- Не можна різко висмикувати кліща;

- Якщо в тілі залишилася частинка кліща – її видаляють простерилізованою голкою;

- Місце укусу протирають спиртовим розчином.

- Одяг, в якому перебувала людина, бажано випрати та попрасувати.



Що робити з кліщем після видалення з тіла



Після видалення кліща з тіла, його варто покласти в будь-яку посудину, або пробірку з кришкою і зволожену ватку покласти на дно, і направити в лабораторію для досліджень. Після того епідеміологи можуть сказати чи був кліщ небезпечним і, чи може бути збудником енцефаліту, чи лаймобереліозу.



Як вберегтися від укусу кліща



Щоб вберегтися від укусів кліща при поході в ліс варто:



- Підібрати правильний, закритий, світлий та щільний одяг;

- Наносити репеленти – засоби відлякування кліщів;

- Оглядати одяг та тіло, після повернення з прогулянки.

- Найбільше кліщі чіпляють на ділянки тіла, де найтонша шкіра — це біля шиї та вух, на ділянці пояса та пупка, на литках ніг та внутрішній стороні рук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лікар-епідеміолог волинського обласного центру контролю та профілактики хвороброзповів про, як цього уникнути, та розказав, що робити, якщо кліщ таки присмоктався до тіла.Про це повідомляє Суспільне При присмоктуванні кліщ виділяє збудник і якщо його протягом 24-х годин з тіла людини не видалити, є висока ймовірність розвитку небезпечних захворювань, каже епідеміолог.- Підвищена температура тіла;- На місці укусу кліща виникає так звана, мігруюча еритема — пляма на шкірі;Зазвичай хвороби, які можуть виникнути від укусу кліща — енцефаліт та лаймбореліоз лікуються без ускладнень, при вчасному зверненні до медиків, — каже Олександр Гнатюк.Якщо ж немає можливості звернутися до лікарні, можна самостійно видалити кліща, каже Олександр Гнатюк.- Треба обхопити тіло кліща пінцетом або ниткою;- Акуратними обертами поступово витягнути з тіла;- Не можна різко висмикувати кліща;- Якщо в тілі залишилася частинка кліща – її видаляють простерилізованою голкою;- Місце укусу протирають спиртовим розчином.- Одяг, в якому перебувала людина, бажано випрати та попрасувати.Після видалення кліща з тіла, його варто покласти в будь-яку посудину, або пробірку з кришкою і зволожену ватку покласти на дно, і направити в лабораторію для досліджень. Після того епідеміологи можуть сказати чи був кліщ небезпечним і, чи може бути збудником енцефаліту, чи лаймобереліозу.Щоб вберегтися від укусів кліща при поході в ліс варто:- Підібрати правильний, закритий, світлий та щільний одяг;- Наносити репеленти – засоби відлякування кліщів;- Оглядати одяг та тіло, після повернення з прогулянки.- Найбільше кліщі чіпляють на ділянки тіла, де найтонша шкіра — це біля шиї та вух, на ділянці пояса та пупка, на литках ніг та внутрішній стороні рук.

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