У Луцьку зустріли переможців та призерів чемпіонату Європи зі змішаних єдиноборств ММА. ФОТО
Сьогодні, 10:58
Жовто-блакитні кульки, цукерки та лаврові вінки - так у Луцьку біля готелю «Україна» зустрічали переможців та призерів чемпіонату Європи зі змішаних єдиноборств ММА. Привітати дорослих спортсменів прийшли їхні юні вихованці та одноклубники.
Про це повідомили у Волинській федерації змішаних єдиноборств ММА.
В період з 29 березня по 6 квітня в м. Белград, що у Сербії, проходила одна із найпрестижніших спортивних подій Європи – Європейський чемпіонат з ММА. Участь в цьому старті взяли понад 500 спортсменів – представників 36 країн Європи. Чемпіонат проходив впродовж 10 днів на базі однієї із найбільших спортивних арен Європи – Ranko Zeravica Sport Hall.
Збірна України здобула впевнені перемоги в командному заліку по всіх вікових групах: 12-13 років, 14-15, 16-17, 18-20 та серед дорослих.
Волинські спортсмени старших вікових груп виступали в завершальному етапі чемпіонату, - саме тут вирішувалася доля загальнокомандного золота та звання кращої збірної Європи 2024.
Наші результати:
- Андрій Місюк – золото чемпіонату у ваговій категорії 77,1 кг серед дорослих,
- Андрій Протасюк - срібло чемпіонату у ваговій категорії 61,2 кг серед дорослих,
- Андрій Гуславський - срібло чемпіонату у ваговій категорії 83,9 кг серед дорослих,
- Іван Поремчук - срібло чемпіонату у ваговій категорії 93 кг серед молоді
Зовсім трохи не вистачило Владиславу Іовенку, який за крок до півфіналу в напруженій сутичці поступився спортсмену з Ірландії у ваговій категорії 70,3 кг 18-20 років, та Солтану Велієву, який за балами поступився досвідченому та титулованому бійцю з Грузії у категорії 77,1 кг серед дорослих.
"Вітаємо наших хлопців, адже їхні нагороди суттєво поповнили скрабничку збірної! В підсумку Україна завоювала перше командне місце чемпіонату!" - зазначають у Волинській федерації.
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Про це повідомили у Волинській федерації змішаних єдиноборств ММА.
В період з 29 березня по 6 квітня в м. Белград, що у Сербії, проходила одна із найпрестижніших спортивних подій Європи – Європейський чемпіонат з ММА. Участь в цьому старті взяли понад 500 спортсменів – представників 36 країн Європи. Чемпіонат проходив впродовж 10 днів на базі однієї із найбільших спортивних арен Європи – Ranko Zeravica Sport Hall.
Збірна України здобула впевнені перемоги в командному заліку по всіх вікових групах: 12-13 років, 14-15, 16-17, 18-20 та серед дорослих.
Волинські спортсмени старших вікових груп виступали в завершальному етапі чемпіонату, - саме тут вирішувалася доля загальнокомандного золота та звання кращої збірної Європи 2024.
Наші результати:
- Андрій Місюк – золото чемпіонату у ваговій категорії 77,1 кг серед дорослих,
- Андрій Протасюк - срібло чемпіонату у ваговій категорії 61,2 кг серед дорослих,
- Андрій Гуславський - срібло чемпіонату у ваговій категорії 83,9 кг серед дорослих,
- Іван Поремчук - срібло чемпіонату у ваговій категорії 93 кг серед молоді
Зовсім трохи не вистачило Владиславу Іовенку, який за крок до півфіналу в напруженій сутичці поступився спортсмену з Ірландії у ваговій категорії 70,3 кг 18-20 років, та Солтану Велієву, який за балами поступився досвідченому та титулованому бійцю з Грузії у категорії 77,1 кг серед дорослих.
"Вітаємо наших хлопців, адже їхні нагороди суттєво поповнили скрабничку збірної! В підсумку Україна завоювала перше командне місце чемпіонату!" - зазначають у Волинській федерації.
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