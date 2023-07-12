У Луцьку зустріли переможців та призерів чемпіонату Європи зі змішаних єдиноборств ММА. ФОТО

Жовто-блакитні кульки, цукерки та лаврові вінки - так у Луцьку біля готелю «Україна» зустрічали переможців та призерів чемпіонату Європи зі змішаних єдиноборств ММА. Привітати дорослих спортсменів прийшли їхні юні вихованці та одноклубники.Про це повідомили у Волинській федерації змішаних єдиноборств ММА.В період з 29 березня по 6 квітня в м. Белград, що у Сербії, проходила одна із найпрестижніших спортивних подій Європи – Європейський чемпіонат з ММА. Участь в цьому старті взяли понад 500 спортсменів – представників 36 країн Європи. Чемпіонат проходив впродовж 10 днів на базі однієї із найбільших спортивних арен Європи – Ranko Zeravica Sport Hall.Збірна України здобула впевнені перемоги в командному заліку по всіх вікових групах: 12-13 років, 14-15, 16-17, 18-20 та серед дорослих.Волинські спортсмени старших вікових груп виступали в завершальному етапі чемпіонату, - саме тут вирішувалася доля загальнокомандного золота та звання кращої збірної Європи 2024.– золото чемпіонату у ваговій категорії 77,1 кг серед дорослих,- срібло чемпіонату у ваговій категорії 61,2 кг серед дорослих,- срібло чемпіонату у ваговій категорії 83,9 кг серед дорослих,- срібло чемпіонату у ваговій категорії 93 кг серед молодіЗовсім трохи не вистачило, який за крок до півфіналу в напруженій сутичці поступився спортсмену з Ірландії у ваговій категорії 70,3 кг 18-20 років, та, який за балами поступився досвідченому та титулованому бійцю з Грузії у категорії 77,1 кг серед дорослих."Вітаємо наших хлопців, адже їхні нагороди суттєво поповнили скрабничку збірної! В підсумку Україна завоювала перше командне місце чемпіонату!" - зазначають у Волинській федерації.