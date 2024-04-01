Росіяни прискорюють темпи наступальних операцій, незважаючи на збільшення втрат, – ISW





Про це пише



У звіті зазначають, що начальник Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов повідомив, що Україна очікує активізації російських наступальних операцій наприкінці весни та на початку літа.



Аналітики також нагадують: президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що основні російські наступальні зусилля можуть розпочатися наприкінці травня або в червні.



"Нещодавно ISW помітив, що російські війська прискорили темпи своїх наступальних операцій на всьому театрі бойових дій, зокрема, здійснивши 4 квітня механізовану атаку ротного рівня в напрямку Часів Яру, і продовжує оцінювати, що російські військові, схоже, пом'якшують ймовірне збільшення втрат у живій силі й техніці", - йдеться в повідомленні.



Зеленський і високопоставлені українські військові нещодавно попередили, що затримки з наданням допомоги у сфері безпеки змусили Україну поступитися ініціативою на полі бою Росії, і що українські військові не можуть планувати успішний контрнаступ або оборону, не знаючи, коли і яку допомогу отримає Україна.



ISW продовжує оцінювати, що затримки з наданням західної військової допомоги змушують Сили оборони приймати складні рішення щодо пріоритетності певних аспектів оборони за рахунок боротьби з ініціативою обмеження російського військового потенціалу або планування майбутніх контрнаступальних операцій, оскільки тривалі дебати в США щодо військової допомоги продовжуються.



Ключові висновки ISW за 7 квітня:



Начальник Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов повідомив, що Україна очікує активізації російських наступальних операцій наприкінці весни та на початку літа.



Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров зустрінеться з китайськими офіційними особами в Китаї 8 і 9 квітня на тлі попереджень Заходу про те, що Китай все більше допомагає російській оборонно-промисловій базі і навіть надає геопросторову розвідку.

Як повідомляється, російські війська продовжують систематично застосовувати заборонену хімічну зброю в Україні і майже щодня атакують українські позиції хімічними речовинами по всій лінії фронту.



Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський відкрито засудив і вживає заходів після повідомлень про те, що співробітники СБУ, можливо, цілеспрямовано залякували українського журналіста, який розслідував корупцію в СБУ, вручивши йому повістку.



Нещодавно, 7 квітня, російські війська здійснили підтверджене просування поблизу Авдіївки на тлі тривалих позиційних боїв уздовж усієї лінії зіткнення.



Отаман Всеросійського козачого товариства і заступник голови комітету Державної Думи у справах національностей Микола Долуда заявив 7 квітня, що в Україні воюють понад 30 000 так званих "козаків".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За спостереженнями експертів Інституту вивчення війни (ISW), російські війська прискорюють наступальні операції на всій території фронту в Україні та при цьому "пом'якшують ймовірне збільшення втрат у живій силі й техніці".Про це пише Українська правда з посиланням на ISW.У звіті зазначають, що начальник Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенантповідомив, що Україна очікує активізації російських наступальних операцій наприкінці весни та на початку літа.Аналітики також нагадують: президент Українираніше заявив, що основні російські наступальні зусилля можуть розпочатися наприкінці травня або в червні."Нещодавно ISW помітив, що російські війська прискорили темпи своїх наступальних операцій на всьому театрі бойових дій, зокрема, здійснивши 4 квітня механізовану атаку ротного рівня в напрямку Часів Яру, і продовжує оцінювати, що російські військові, схоже, пом'якшують ймовірне збільшення втрат у живій силі й техніці", - йдеться в повідомленні.Зеленський і високопоставлені українські військові нещодавно попередили, що затримки з наданням допомоги у сфері безпеки змусили Україну поступитися ініціативою на полі бою Росії, і що українські військові не можуть планувати успішний контрнаступ або оборону, не знаючи, коли і яку допомогу отримає Україна.ISW продовжує оцінювати, що затримки з наданням західної військової допомоги змушують Сили оборони приймати складні рішення щодо пріоритетності певних аспектів оборони за рахунок боротьби з ініціативою обмеження російського військового потенціалу або планування майбутніх контрнаступальних операцій, оскільки тривалі дебати в США щодо військової допомоги продовжуються.Начальник Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов повідомив, що Україна очікує активізації російських наступальних операцій наприкінці весни та на початку літа.Міністр закордонних справ росіїзустрінеться з китайськими офіційними особами в Китаї 8 і 9 квітня на тлі попереджень Заходу про те, що Китай все більше допомагає російській оборонно-промисловій базі і навіть надає геопросторову розвідку.Як повідомляється, російські війська продовжують систематично застосовувати заборонену хімічну зброю в Україні і майже щодня атакують українські позиції хімічними речовинами по всій лінії фронту.Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковниквідкрито засудив і вживає заходів після повідомлень про те, що співробітники СБУ, можливо, цілеспрямовано залякували українського журналіста, який розслідував корупцію в СБУ, вручивши йому повістку.Нещодавно, 7 квітня, російські війська здійснили підтверджене просування поблизу Авдіївки на тлі тривалих позиційних боїв уздовж усієї лінії зіткнення.Отаман Всеросійського козачого товариства і заступник голови комітету Державної Думи у справах національностейзаявив 7 квітня, що в Україні воюють понад 30 000 так званих "козаків".

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