Захисники знищили ще 890 російських окупантів
Сьогодні, 09:50
Загалом росія вже втратила в Україні 448 400 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.24 орієнтовно склали:
особового складу - близько 448400 (+890) осіб,
танків - 7087 (+13),
бойових броньованих машин - 13575 (+24),
артилерійських систем - 11356 (+40),
РСЗВ - 1039 (+3),
засоби ППО - 751 (+2),
літаків - 347 (+0),
гелікоптерів - 325 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8996 (+40),
крилаті ракети - 2065 (+1),
кораблі / катери - 26 (+0),
підводні човни - 1 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн - 15110 (+39),
спеціальна техніка - 1867 (+3).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.24 орієнтовно склали:
особового складу - близько 448400 (+890) осіб,
танків - 7087 (+13),
бойових броньованих машин - 13575 (+24),
артилерійських систем - 11356 (+40),
РСЗВ - 1039 (+3),
засоби ППО - 751 (+2),
літаків - 347 (+0),
гелікоптерів - 325 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8996 (+40),
крилаті ракети - 2065 (+1),
кораблі / катери - 26 (+0),
підводні човни - 1 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн - 15110 (+39),
спеціальна техніка - 1867 (+3).
Дані уточнюються.
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