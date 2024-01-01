Захисники знищили ще 890 російських окупантів

Захисники знищили ще 890 російських окупантів
Загалом росія вже втратила в Україні 448 400 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 448400 (+890) осіб,

танків - 7087 (+13),

бойових броньованих машин - 13575 (+24),

артилерійських систем - 11356 (+40),

РСЗВ - 1039 (+3),

засоби ППО - 751 (+2),

літаків - 347 (+0),

гелікоптерів - 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8996 (+40),

крилаті ракети - 2065 (+1),

кораблі / катери - 26 (+0),

підводні човни - 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн - 15110 (+39),

спеціальна техніка - 1867 (+3).

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, росія, війна
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