Захисники знищили ще 890 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.24 орієнтовно склали:



особового складу - близько 448400 (+890) осіб,



танків - 7087 (+13),



бойових броньованих машин - 13575 (+24),



артилерійських систем - 11356 (+40),



РСЗВ - 1039 (+3),



засоби ППО - 751 (+2),



літаків - 347 (+0),



гелікоптерів - 325 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8996 (+40),



крилаті ракети - 2065 (+1),



кораблі / катери - 26 (+0),



підводні човни - 1 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 15110 (+39),



спеціальна техніка - 1867 (+3).



Дані уточнюються.

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