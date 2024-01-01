Є загроза забруднення повітря: росія вдарила по інфраструктурному об'єкту на Житомирщині
Сьогодні, 09:15
У Звягельській громаді внаслідок російського удару пошкоджено об'єкт інфраструктури. Є пряма загроза забруднення повітря.
Про це повідомили в міській раді.
Мешканцям громади порадили залишатися в приміщеннях із закрити вікнами. У школах на сьогодні впровадили дистанційне навчання.
"Щодо закладів дошкільної освіти: для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи", – йдеться у повідомленні.
У міськраді додали, що внаслідок удару цивільних жертв не було.
У Житомирській ОВА уточнили, що сьогодні вночі під час повітряної тривоги ворожі дрони-камікадзе атакували об'єкт критичної інфраструктури.
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Про це повідомили в міській раді.
Мешканцям громади порадили залишатися в приміщеннях із закрити вікнами. У школах на сьогодні впровадили дистанційне навчання.
"Щодо закладів дошкільної освіти: для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи", – йдеться у повідомленні.
У міськраді додали, що внаслідок удару цивільних жертв не було.
У Житомирській ОВА уточнили, що сьогодні вночі під час повітряної тривоги ворожі дрони-камікадзе атакували об'єкт критичної інфраструктури.
Сьогодні вночі російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 24 безпілотники типу "Shahed"
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