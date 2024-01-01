Є загроза забруднення повітря: росія вдарила по інфраструктурному об'єкту на Житомирщині





Про це



Мешканцям громади порадили залишатися в приміщеннях із закрити вікнами. У школах на сьогодні впровадили дистанційне навчання.



"Щодо закладів дошкільної освіти: для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи", – йдеться у повідомленні.



У міськраді додали, що внаслідок удару цивільних жертв не було.



У Житомирській ОВА уточнили, що сьогодні вночі під час повітряної тривоги ворожі дрони-камікадзе атакували об'єкт критичної інфраструктури.



Сьогодні вночі російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 24 безпілотники типу "Shahed"

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Звягельській громаді внаслідок російського удару пошкоджено об'єкт інфраструктури. Є пряма загроза забруднення повітря.Про це повідомили в міській раді.Мешканцям громади порадили залишатися в приміщеннях із закрити вікнами. У школах на сьогодні впровадили дистанційне навчання."Щодо закладів дошкільної освіти: для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи", – йдеться у повідомленні.У міськраді додали, що внаслідок удару цивільних жертв не було.У Житомирській ОВА уточнили, що сьогодні вночі під час повітряної тривоги ворожі дрони-камікадзе атакували об'єкт критичної інфраструктури.Сьогодні вночі російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 24 безпілотники типу "Shahed"

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