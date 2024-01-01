Сили ППО вночі збили 17 російських безпілотників і крилату ракету

Сили ППО вночі збили 17 російських безпілотників і крилату ракету
Сьогодні вночі російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 24 безпілотники типу "Shahed" із мису Чауда (Крим), районів Курськ, Єйськ (РФ). Силами та засобами протиповітряної оборони 17 ударних дронів було знищено.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Також вночі ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Запорізької області.

"До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби. В результаті протиповітряного бою Силами оборони збито керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях", – йдеться в повідомленні.

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Теги: Україна, росія, війна
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