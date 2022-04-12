Великдень 2024 року: дата в Україні, основні традиції та що не можна робити у свято
Сьогодні, 07:12
Одразу варто зазначити, що перехід ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар жодним чином не вплинув на святкування Великодня. Адже православні християни вираховують дату Світлого Христового Воскресіння іншим способом, аніж католики.
Тому 2024 року християни східного обряду в Україні святкуватимуть Великдень 5 травня, а християни західного обряду святкували 31 березня. Тобто різниця становить понад місяць, передає ТСН.
Чому така велика різниця? Річ у тім, що для обчислення дати Великодня католики та православні християни використовують різну Пасхалію. Тому за юліанським і новоюліанським календарем Великдень може припадати на період від 4 квітня до 8 травня. Тобто православна церква для розрахунку використовує дату весняного рівнодення, тому православний Великдень не може прийти раніше 4 квітня.
Перед Великоднем віряни щорічно дотримуються тривалого й доволі суворого посту. Це допомагає духовно та тілесно очиститися, щоб відсвяткувати велике свято без гріха. Цей піст називається Великим і триває 50 днів.
Тому 2024 року він розпочався 18 березня і закінчиться 4 травня, напередодні самого Великодня. Останній тиждень посту, який вважається найсуворішим, називають Страсною седмицею.
Насамперед у це велике світле свято віряни йдуть до церкви на всеношну службу, де освячують паски, фарбовані яйця (крашанки, писанки), м'ясо та інші частування, які потім стоятимуть на святковому столі.
На Великдень заведено вітати одне одного фразою "Христос Воскрес!", на яку відповідають "Воістину Воскрес!".
Вся родина збирається за святковим столом і обов'язково "міряється силою" шляхом розбивання крашанок. Той, чия крашанка розіб'є всі інші, вважається найсильнішим. Крім варених яєць, на святковому столі обов'язково стоїть холодець, домашні ковбаси, гусак, сало, пироги з різними начинками, а також паска — солодка випічка з родзинками.
Що не можна робити у Великдень:
- це велике свято, а тому Церква забороняє займатися важкою фізичною працею;
- не варто проводити генеральне прибирання в оселі;
- не можна ходити похмурим, сумувати, лаятися чи лихословити.
Якщо у світле Свято Христового Воскресіння у вас попросили милостиню, в жодному разі не відмовляйте. Інакше на вас цілий рік чекатимуть проблеми й невдачі.
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Тому 2024 року християни східного обряду в Україні святкуватимуть Великдень 5 травня, а християни західного обряду святкували 31 березня. Тобто різниця становить понад місяць, передає ТСН.
Чому така велика різниця? Річ у тім, що для обчислення дати Великодня католики та православні християни використовують різну Пасхалію. Тому за юліанським і новоюліанським календарем Великдень може припадати на період від 4 квітня до 8 травня. Тобто православна церква для розрахунку використовує дату весняного рівнодення, тому православний Великдень не може прийти раніше 4 квітня.
Перед Великоднем віряни щорічно дотримуються тривалого й доволі суворого посту. Це допомагає духовно та тілесно очиститися, щоб відсвяткувати велике свято без гріха. Цей піст називається Великим і триває 50 днів.
Тому 2024 року він розпочався 18 березня і закінчиться 4 травня, напередодні самого Великодня. Останній тиждень посту, який вважається найсуворішим, називають Страсною седмицею.
Насамперед у це велике світле свято віряни йдуть до церкви на всеношну службу, де освячують паски, фарбовані яйця (крашанки, писанки), м'ясо та інші частування, які потім стоятимуть на святковому столі.
На Великдень заведено вітати одне одного фразою "Христос Воскрес!", на яку відповідають "Воістину Воскрес!".
Вся родина збирається за святковим столом і обов'язково "міряється силою" шляхом розбивання крашанок. Той, чия крашанка розіб'є всі інші, вважається найсильнішим. Крім варених яєць, на святковому столі обов'язково стоїть холодець, домашні ковбаси, гусак, сало, пироги з різними начинками, а також паска — солодка випічка з родзинками.
Що не можна робити у Великдень:
- це велике свято, а тому Церква забороняє займатися важкою фізичною працею;
- не варто проводити генеральне прибирання в оселі;
- не можна ходити похмурим, сумувати, лаятися чи лихословити.
Якщо у світле Свято Христового Воскресіння у вас попросили милостиню, в жодному разі не відмовляйте. Інакше на вас цілий рік чекатимуть проблеми й невдачі.
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