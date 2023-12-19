В Україні ціни на популярний овоч б'ють рекорди





Про це пише



Зазначається, що також подорожчанню цієї продукції сприяє зростання цін безпосередньо в самій Туреччині з огляду на активізацію поставок до країн Євросоюзу.



Гравці ринку також відзначили, що тенденція зростання цін на тепличні томати в Україні зумовлена підвищеним попитом на цю продукцію на тлі доволі низької пропозиції імпортного томату. Наразі на українському ринку, як і раніше, домінує турецька продукція, оскільки місцеві тепличні комбінати ще не почали сезон збирання цих овочів.



Варто зазначити, що наразі ціни на тепличні помідори в Україні вже в середньому на 50% вищі, ніж в аналогічний період минулого року. Однак продавці не виключають, що вже в другій половині квітня зростання цін припиниться. До цього моменту більшість українських тепличних комбінатів вийдуть на ринок з новим оборотом томатів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні з 1 по 7 квітня подорожчали імпортні помідори на тлі недостатньої пропозиції томатів на ринку. З початку минулого тижня ціни зросли в середньому на 11%, і наразі продукція оптом пропонується до продажу по 84-100 грн/кг (2,15-2,56 доларів за кг).Про це пише УНІАН Зазначається, що також подорожчанню цієї продукції сприяє зростання цін безпосередньо в самій Туреччині з огляду на активізацію поставок до країн Євросоюзу.Гравці ринку також відзначили, що тенденція зростання цін на тепличні томати в Україні зумовлена підвищеним попитом на цю продукцію на тлі доволі низької пропозиції імпортного томату. Наразі на українському ринку, як і раніше, домінує турецька продукція, оскільки місцеві тепличні комбінати ще не почали сезон збирання цих овочів.Варто зазначити, що наразі ціни на тепличні помідори в Україні вже в середньому на 50% вищі, ніж в аналогічний період минулого року. Однак продавці не виключають, що вже в другій половині квітня зростання цін припиниться. До цього моменту більшість українських тепличних комбінатів вийдуть на ринок з новим оборотом томатів.

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