Скільки коштує паска у магазинах та пекарнях Луцька
Сьогодні, 01:30
Попри війну, православні християни готуються до Великодня, який святкуватимемо в травні. Головним атрибутом свята залишаються смачні паски. Дехто випікає їх самостійно, а дехто – купує в магазинах.
На полицях супермаркетів можна знайти варіанти великодніх смаколиків. Журналісти ВСН з'ясували, що пропонують виробники цьогоріч, та які ціни на паски в магазинах.
У супермаркетах Луцька ще не надто багато пасочок. Ймовірно, більше їх з'явиться напередодні самого Великодня, оскільки зазвичай люди купують паски в останній тиждень.
У мережі «Сільпо» можна знайти варіанти пасок до 100 гривень. Наприклад, паска вагою 300 грамів коштує 48,99 гривень, а маленька пасочка вагою 100 грамів 18,99 гривень.
Серед дорожчих варіантів – Панеттоне. Ціна цих закордонних кексів починається від 200 гривень.
У пекарнях ціни на паски вищі, ніж у супермаркетах. Ймовірно, тому що там використовують дорожчі продукти. Промислові виробники часто економлять та додають яєчний і білковий порошок замість яєць, сухе молоко, барвники, маргарин або спред замість масла.
Приміром у пекарні «HAPPY BAKERY» у Луцьку ціни на паски-панетоне з цукатами та натуральним медом — 550 гривень ( за 600 грамів), з в’яленою вишнею та чорним шоколадом — 690 гривень ( за 600 грамів).
Biscotti продає середню паску від 109 гривень. Також святкову випічку можна придбати на замовлення у домашніх кондитерів. Зокрема, таких оголошень багато на ОЛХ.
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На полицях супермаркетів можна знайти варіанти великодніх смаколиків. Журналісти ВСН з'ясували, що пропонують виробники цьогоріч, та які ціни на паски в магазинах.
У супермаркетах Луцька ще не надто багато пасочок. Ймовірно, більше їх з'явиться напередодні самого Великодня, оскільки зазвичай люди купують паски в останній тиждень.
У мережі «Сільпо» можна знайти варіанти пасок до 100 гривень. Наприклад, паска вагою 300 грамів коштує 48,99 гривень, а маленька пасочка вагою 100 грамів 18,99 гривень.
Серед дорожчих варіантів – Панеттоне. Ціна цих закордонних кексів починається від 200 гривень.
У пекарнях ціни на паски вищі, ніж у супермаркетах. Ймовірно, тому що там використовують дорожчі продукти. Промислові виробники часто економлять та додають яєчний і білковий порошок замість яєць, сухе молоко, барвники, маргарин або спред замість масла.
Приміром у пекарні «HAPPY BAKERY» у Луцьку ціни на паски-панетоне з цукатами та натуральним медом — 550 гривень ( за 600 грамів), з в’яленою вишнею та чорним шоколадом — 690 гривень ( за 600 грамів).
Biscotti продає середню паску від 109 гривень. Також святкову випічку можна придбати на замовлення у домашніх кондитерів. Зокрема, таких оголошень багато на ОЛХ.
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