Скільки коштує паска у магазинах та пекарнях Луцька





На полицях супермаркетів можна знайти варіанти великодніх смаколиків. Журналісти



У супермаркетах Луцька ще не надто багато пасочок. Ймовірно, більше їх з'явиться напередодні самого Великодня, оскільки зазвичай люди купують паски в останній тиждень.



У мережі «Сільпо» можна знайти варіанти пасок до 100 гривень. Наприклад, паска вагою 300 грамів коштує 48,99 гривень, а маленька пасочка вагою 100 грамів 18,99 гривень.



Серед дорожчих варіантів – Панеттоне. Ціна цих закордонних кексів починається від 200 гривень.



У пекарнях ціни на паски вищі, ніж у супермаркетах. Ймовірно, тому що там використовують дорожчі продукти. Промислові виробники часто економлять та додають яєчний і білковий порошок замість яєць, сухе молоко, барвники, маргарин або спред замість масла.



Приміром у пекарні «HAPPY BAKERY» у Луцьку ціни на паски-панетоне з цукатами та натуральним медом — 550 гривень ( за 600 грамів), з в’яленою вишнею та чорним шоколадом — 690 гривень ( за 600 грамів).



Biscotti продає середню паску від 109 гривень. Також святкову випічку можна придбати на замовлення у домашніх кондитерів. Зокрема, таких оголошень багато на ОЛХ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Попри війну, православні християни готуються до Великодня, який святкуватимемо в травні. Головним атрибутом свята залишаються смачні паски. Дехто випікає їх самостійно, а дехто – купує в магазинах.На полицях супермаркетів можна знайти варіанти великодніх смаколиків. Журналісти ВСН з'ясували, що пропонують виробники цьогоріч, та які ціни на паски в магазинах.У супермаркетах Луцька ще не надто багато пасочок. Ймовірно, більше їх з'явиться напередодні самого Великодня, оскільки зазвичай люди купують паски в останній тиждень.У мережі «Сільпо» можна знайти варіанти пасок до 100 гривень. Наприклад, паска вагою 300 грамів коштує 48,99 гривень, а маленька пасочка вагою 100 грамів 18,99 гривень.Серед дорожчих варіантів – Панеттоне. Ціна цих закордонних кексів починається від 200 гривень.У пекарнях ціни на паски вищі, ніж у супермаркетах. Ймовірно, тому що там використовують дорожчі продукти. Промислові виробники часто економлять та додають яєчний і білковий порошок замість яєць, сухе молоко, барвники, маргарин або спред замість масла.Приміром у пекарні «HAPPY BAKERY» у Луцьку ціни на паски-панетоне з цукатами та натуральним медом — 550 гривень ( за 600 грамів), з в’яленою вишнею та чорним шоколадом — 690 гривень ( за 600 грамів).Biscotti продає середню паску від 109 гривень. Також святкову випічку можна придбати на замовлення у домашніх кондитерів. Зокрема, таких оголошень багато на ОЛХ.

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