50 тварин з Луцька залишилися у Польщі





Про це у коментарі Оксана Богданюк.



"У перші місяці війни 50 тварин з нашого притулку виїхали до Польщі. Їх забрали волонтери. Вони там і залишилися. Думаю, більшу частину прилаштували у сім'ї.



У перший рік великої війни тварин за межі України при потребі можна було вивозити без строгих процедур. Тепер же знову потрібні певні аналізи та обстеження", - розповіла посадовиць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 50 безпритульних тварин, яких у перші місяці війни з КП "Ласка" забрали до Польщі волонтери, залишилися за кордоном.Про це у коментарі "ВолиньUA" розповіла директорка КП "Ласка""У перші місяці війни 50 тварин з нашого притулку виїхали до Польщі. Їх забрали волонтери. Вони там і залишилися. Думаю, більшу частину прилаштували у сім'ї.У перший рік великої війни тварин за межі України при потребі можна було вивозити без строгих процедур. Тепер же знову потрібні певні аналізи та обстеження", - розповіла посадовиць.

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