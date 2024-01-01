50 тварин з Луцька залишилися у Польщі
Сьогодні, 23:11
50 безпритульних тварин, яких у перші місяці війни з КП "Ласка" забрали до Польщі волонтери, залишилися за кордоном.
Про це у коментарі "ВолиньUA" розповіла директорка КП "Ласка" Оксана Богданюк.
"У перші місяці війни 50 тварин з нашого притулку виїхали до Польщі. Їх забрали волонтери. Вони там і залишилися. Думаю, більшу частину прилаштували у сім'ї.
У перший рік великої війни тварин за межі України при потребі можна було вивозити без строгих процедур. Тепер же знову потрібні певні аналізи та обстеження", - розповіла посадовиць.
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Про це у коментарі "ВолиньUA" розповіла директорка КП "Ласка" Оксана Богданюк.
"У перші місяці війни 50 тварин з нашого притулку виїхали до Польщі. Їх забрали волонтери. Вони там і залишилися. Думаю, більшу частину прилаштували у сім'ї.
У перший рік великої війни тварин за межі України при потребі можна було вивозити без строгих процедур. Тепер же знову потрібні певні аналізи та обстеження", - розповіла посадовиць.
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