Екватор проєкту: волинянин пройшов до наступного етапу кулінарного шоу «МастерШеф»

Екватор проєкту: волинянин пройшов до наступного етапу кулінарного шоу «МастерШеф»
Житель села Велика Глуша Камінь-Каширського району Волинської області Віталій Наливайко продовжує боротьбу в кулінарному телевізійному проєкті «МастерШеф».

У суботу, 6 квітня, відбувся 9 випуск нового, 13 сезону програми «МастерШеф», передає ВСН.

У першому випробуванні середини сезону кулінари годували учасників національної програми #ВрятуйКінцівку фонду «Здоров’я українського народу», реабілітаційного проекту RECOVERY та захисників Азовсталі. Оскільки завдання досить відповідальне, то аматорам допомагали запрошені шефи з попереднього сезону «МастерШефа», які стали капітанами двох команд, щоб втілити в життя свої концепції страв.

Команді Віталія вдалось вирвати перемогу в цьому конкурсі з рахунком 8:3.

Далі в учасників була можливість провести пробний суперфінал. Аматори самі обирали трьох найталановитіших кухарів серед суперників.

Згодом учасники розділились на три команди, кожна з яких мала готувала комплексне меню, засноване на рецептах своїх капітанів. Страви кожної з команд були об'єднані загальною концепцією.

Судді розкритикували страви команди волинянина. Єдине, що врятувало «синіх» від чорних фартухів, наявність команди, яка показала гірший результат.


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Теги: МастерШеф, волинянин
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