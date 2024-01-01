Екватор проєкту: волинянин пройшов до наступного етапу кулінарного шоу «МастерШеф»

Віталій Наливайко продовжує боротьбу в кулінарному телевізійному проєкті «МастерШеф».



У суботу, 6 квітня, відбувся 9 випуск нового, 13 сезону програми «МастерШеф», передає



У першому випробуванні середини сезону кулінари годували учасників національної програми #ВрятуйКінцівку фонду «Здоров’я українського народу», реабілітаційного проекту RECOVERY та захисників Азовсталі. Оскільки завдання досить відповідальне, то аматорам допомагали запрошені шефи з попереднього сезону «МастерШефа», які стали капітанами двох команд, щоб втілити в життя свої концепції страв.



Команді Віталія вдалось вирвати перемогу в цьому конкурсі з рахунком 8:3.



Далі в учасників була можливість провести пробний суперфінал. Аматори самі обирали трьох найталановитіших кухарів серед суперників.



Згодом учасники розділились на три команди, кожна з яких мала готувала комплексне меню, засноване на рецептах своїх капітанів. Страви кожної з команд були об'єднані загальною концепцією.



Судді розкритикували страви команди волинянина. Єдине, що врятувало «синіх» від чорних фартухів, наявність команди, яка показала гірший результат.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Житель села Велика Глуша Камінь-Каширського району Волинської областіпродовжує боротьбу в кулінарному телевізійному проєкті «МастерШеф».У суботу, 6 квітня, відбувся 9 випуск нового, 13 сезону програми «МастерШеф», передає ВСН У першому випробуванні середини сезону кулінари годували учасників національної програми #ВрятуйКінцівку фонду «Здоров’я українського народу», реабілітаційного проекту RECOVERY та захисників Азовсталі. Оскільки завдання досить відповідальне, то аматорам допомагали запрошені шефи з попереднього сезону «МастерШефа», які стали капітанами двох команд, щоб втілити в життя свої концепції страв.Команді Віталія вдалось вирвати перемогу в цьому конкурсі з рахунком 8:3.Далі в учасників була можливість провести пробний суперфінал. Аматори самі обирали трьох найталановитіших кухарів серед суперників.Згодом учасники розділились на три команди, кожна з яких мала готувала комплексне меню, засноване на рецептах своїх капітанів. Страви кожної з команд були об'єднані загальною концепцією.Судді розкритикували страви команди волинянина. Єдине, що врятувало «синіх» від чорних фартухів, наявність команди, яка показала гірший результат.

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