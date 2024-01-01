У Луцьку під час приїзду місії «На щиті» один з водіїв не пропустив кортеж повністю





Про це журналістам сайту



Героїв зустрічали в селі Піддубці й далі рушили за маршрутом, який пролягав і через вулицю Набережна, що у Луцьку. Усі водії зупинилися, аби пропустити скорботний кортеж та повиходили з автівок. Проте один з керманичів вирішив не пропускати кортеж гуманітарної місії «на щиті» та стрімко рушив, ймовірно, дуже поспішав.



Зауважимо, що про дату, час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьк 7 квітня прибув скорботний кортеж «на щиті» з полеглими героями.Про це журналістам сайту «Конкурент» повідомили очевидці.Героїв зустрічали в селі Піддубці й далі рушили за маршрутом, який пролягав і через вулицю Набережна, що у Луцьку. Усі водії зупинилися, аби пропустити скорботний кортеж та повиходили з автівок. Проте один з керманичів вирішив не пропускати кортеж гуманітарної місії «на щиті» та стрімко рушив, ймовірно, дуже поспішав.Зауважимо, що про дату, час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

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