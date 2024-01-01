У Луцьку під час приїзду місії «На щиті» один з водіїв не пропустив кортеж повністю

У Луцьку під час приїзду місії «На щиті» один з водіїв не пропустив кортеж повністю
У Луцьк 7 квітня прибув скорботний кортеж «на щиті» з полеглими героями.

Про це журналістам сайту «Конкурент» повідомили очевидці.

Героїв зустрічали в селі Піддубці й далі рушили за маршрутом, який пролягав і через вулицю Набережна, що у Луцьку. Усі водії зупинилися, аби пропустити скорботний кортеж та повиходили з автівок. Проте один з керманичів вирішив не пропускати кортеж гуманітарної місії «на щиті» та стрімко рушив, ймовірно, дуже поспішав.

Зауважимо, що про дату, час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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