Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 квітня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 22-24°.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 20-25°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 22-24°.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 20-25°.

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