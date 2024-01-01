Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 22-24°.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 20-25°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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