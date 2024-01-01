Росія застосовує в Україні заборонену хімічну зброю
Сьогодні, 19:00
Російські загарбники використовують у боях із українськими захисниками газ, заборонений міжнародною конвенцією.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр з посиланням на The Telegraph.
Як повідомляє видання, зс рф з дронів скидають на позиції ЗСУ сльозогінний газ, відомий як CS або «Сирень»: використання цього газу під час війни неприпустиме відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї.
І хоч газ CS не має летальної дії, він викликає паніку, під впливом якої солдати можуть залишити окопи, виявившись уразливими для звичайних видів зброї, йдеться у публікації.
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр з посиланням на The Telegraph.
Як повідомляє видання, зс рф з дронів скидають на позиції ЗСУ сльозогінний газ, відомий як CS або «Сирень»: використання цього газу під час війни неприпустиме відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї.
І хоч газ CS не має летальної дії, він викликає паніку, під впливом якої солдати можуть залишити окопи, виявившись уразливими для звичайних видів зброї, йдеться у публікації.
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