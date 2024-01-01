Росія застосовує в Україні заборонену хімічну зброю

Російські загарбники використовують у боях із українськими захисниками газ, заборонений міжнародною конвенцією.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр з посиланням на The Telegraph.Як повідомляє видання, зс рф з дронів скидають на позиції ЗСУ сльозогінний газ, відомий як CS або «Сирень»: використання цього газу під час війни неприпустиме відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї.І хоч газ CS не має летальної дії, він викликає паніку, під впливом якої солдати можуть залишити окопи, виявившись уразливими для звичайних видів зброї, йдеться у публікації.