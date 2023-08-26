Селище на Волині не хоче ставати містом





28 липня 2023 року у Верховній Раді прийняли закон, який передбачає ліквідацію статусу «селище міського типу». У кінці січня 2024 року закон вступив у силу, відтак залишилися три категорії населених пунктів – місто, селище та село, передає



В Україні було – 461 міст, 882 смт, 1164 селища та понад 28 тисяч сіл. У Волинській області 22 населені пункти мали статус селища міського типу. Згідно з цим законом, передбачена чітка класифікація населених пунктів:



місто має мати не менш 10 тисяч населення;

селищем вважають населені пункти із загальною чисельністю жителів не менш як 5 тисяч населення;

село є населеним пунктом із загальною чисельністю менше 5 тисяч та садибною забудовою.

Цікаво, що волинські смт мають і менше 5 тисяч населення, і більше 10-ти.



До прикладу, Любешів до вступу у дію цього закону вважався селищем міського типу. Кількість населення тут - близько 6 тисяч осіб, тому тепер Любешів чітко підпадає під критерії селища. Журналісти ВСН поцікавилися, чи не бажають любешівці мати статус міста, а не селища.



Любешівський селищний голова Олег Кух чітко віповів, що ні.



«Щоб ставати містом потрібно розглядати усі аспекти, а тут є свої «за» і «проти». Навіть субвенція розраховується для сільського населення в іншому еквіваленті, ніж для міського.



Та й достатньої кількості населення у нас для цього немає», - зазначив Олег Кух.



Олег Кух підсумував: Любешів залишиться у статусі селища, адже законодавство це дозволяє.

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