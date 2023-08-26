Селище на Волині не хоче ставати містом

Селище на Волині не хоче ставати містом
За новим законодавством термін «селище міського типу» зникне, натомість населені пункти, що мали цей статус, доєднаються до переліку міст, селищ або ж сіл, залежно від чисельності населення.

28 липня 2023 року у Верховній Раді прийняли закон, який передбачає ліквідацію статусу «селище міського типу». У кінці січня 2024 року закон вступив у силу, відтак залишилися три категорії населених пунктів – місто, селище та село, передає ВСН.

В Україні було – 461 міст, 882 смт, 1164 селища та понад 28 тисяч сіл. У Волинській області 22 населені пункти мали статус селища міського типу. Згідно з цим законом, передбачена чітка класифікація населених пунктів:

місто має мати не менш 10 тисяч населення;
селищем вважають населені пункти із загальною чисельністю жителів не менш як 5 тисяч населення;
село є населеним пунктом із загальною чисельністю менше 5 тисяч та садибною забудовою.
Цікаво, що волинські смт мають і менше 5 тисяч населення, і більше 10-ти.

До прикладу, Любешів до вступу у дію цього закону вважався селищем міського типу. Кількість населення тут - близько 6 тисяч осіб, тому тепер Любешів чітко підпадає під критерії селища. Журналісти ВСН поцікавилися, чи не бажають любешівці мати статус міста, а не селища.

Любешівський селищний голова Олег Кух чітко віповів, що ні.

«Щоб ставати містом потрібно розглядати усі аспекти, а тут є свої «за» і «проти». Навіть субвенція розраховується для сільського населення в іншому еквіваленті, ніж для міського.

Та й достатньої кількості населення у нас для цього немає», - зазначив Олег Кух.

Олег Кух підсумував: Любешів залишиться у статусі селища, адже законодавство це дозволяє.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: селище, село, місто, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Селище на Волині не хоче ставати містом
Сьогодні, 20:25
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 квітня
Сьогодні, 20:00
Росія застосовує в Україні заборонену хімічну зброю
Сьогодні, 19:00
У медіа потрапили 4 сценарії, як може діяти французька армія в Україні
Сьогодні, 17:20
У Луцьку на віче зібралися депортовані із Польщі холмщаки: що вимагають
Сьогодні, 17:01
Схожі новини
Тепер не Петрове: селу на Волині повернуть колишню назву Тепер не Петрове: селу на Волині повернуть колишню назву
26 серпень, 2023, 01:01
У селищі на Волині будують укриття для 350 школярів та дошкільнят У селищі на Волині будують укриття для 350 школярів та дошкільнят
16 серпень, 2023, 11:20
Існують лише на карті: на Волині – чотири безлюдних села Існують лише на карті: на Волині – чотири безлюдних села
31 липень, 2023, 08:18
Волиняни почали відновлювальні роботи у селі Благодатівка на Херсонщині. ФОТО Волиняни почали відновлювальні роботи у селі Благодатівка на Херсонщині. ФОТО
19 липень, 2023, 08:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Селище на Волині не хоче ставати містом
Сьогодні, 20:25
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
Росія застосовує в Україні заборонену хімічну зброю
Сьогодні, 19:00
 0
Патрульні з Волині «віджали» у загарбників РСЗВ і створили унікальний підрозділ
Сьогодні, 18:00
 0
У медіа потрапили 4 сценарії, як може діяти французька армія в Україні
Сьогодні, 17:20
 0
Медіа
відео
1/8