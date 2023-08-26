Селище на Волині не хоче ставати містом
Сьогодні, 20:25
За новим законодавством термін «селище міського типу» зникне, натомість населені пункти, що мали цей статус, доєднаються до переліку міст, селищ або ж сіл, залежно від чисельності населення.
28 липня 2023 року у Верховній Раді прийняли закон, який передбачає ліквідацію статусу «селище міського типу». У кінці січня 2024 року закон вступив у силу, відтак залишилися три категорії населених пунктів – місто, селище та село, передає ВСН.
В Україні було – 461 міст, 882 смт, 1164 селища та понад 28 тисяч сіл. У Волинській області 22 населені пункти мали статус селища міського типу. Згідно з цим законом, передбачена чітка класифікація населених пунктів:
місто має мати не менш 10 тисяч населення;
селищем вважають населені пункти із загальною чисельністю жителів не менш як 5 тисяч населення;
село є населеним пунктом із загальною чисельністю менше 5 тисяч та садибною забудовою.
Цікаво, що волинські смт мають і менше 5 тисяч населення, і більше 10-ти.
До прикладу, Любешів до вступу у дію цього закону вважався селищем міського типу. Кількість населення тут - близько 6 тисяч осіб, тому тепер Любешів чітко підпадає під критерії селища. Журналісти ВСН поцікавилися, чи не бажають любешівці мати статус міста, а не селища.
Любешівський селищний голова Олег Кух чітко віповів, що ні.
«Щоб ставати містом потрібно розглядати усі аспекти, а тут є свої «за» і «проти». Навіть субвенція розраховується для сільського населення в іншому еквіваленті, ніж для міського.
Та й достатньої кількості населення у нас для цього немає», - зазначив Олег Кух.
Олег Кух підсумував: Любешів залишиться у статусі селища, адже законодавство це дозволяє.
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28 липня 2023 року у Верховній Раді прийняли закон, який передбачає ліквідацію статусу «селище міського типу». У кінці січня 2024 року закон вступив у силу, відтак залишилися три категорії населених пунктів – місто, селище та село, передає ВСН.
В Україні було – 461 міст, 882 смт, 1164 селища та понад 28 тисяч сіл. У Волинській області 22 населені пункти мали статус селища міського типу. Згідно з цим законом, передбачена чітка класифікація населених пунктів:
місто має мати не менш 10 тисяч населення;
селищем вважають населені пункти із загальною чисельністю жителів не менш як 5 тисяч населення;
село є населеним пунктом із загальною чисельністю менше 5 тисяч та садибною забудовою.
Цікаво, що волинські смт мають і менше 5 тисяч населення, і більше 10-ти.
До прикладу, Любешів до вступу у дію цього закону вважався селищем міського типу. Кількість населення тут - близько 6 тисяч осіб, тому тепер Любешів чітко підпадає під критерії селища. Журналісти ВСН поцікавилися, чи не бажають любешівці мати статус міста, а не селища.
Любешівський селищний голова Олег Кух чітко віповів, що ні.
«Щоб ставати містом потрібно розглядати усі аспекти, а тут є свої «за» і «проти». Навіть субвенція розраховується для сільського населення в іншому еквіваленті, ніж для міського.
Та й достатньої кількості населення у нас для цього немає», - зазначив Олег Кух.
Олег Кух підсумував: Любешів залишиться у статусі селища, адже законодавство це дозволяє.
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