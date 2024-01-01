У медіа потрапили 4 сценарії, як може діяти французька армія в Україні

У медіа потрапили 4 сценарії, як може діяти французька армія в Україні
Європейські ЗМІ опублікували чотири сценарії використання французької армії в Україні та навколо неї.

Про це повідомляє швейцарське видання NZZ.

Зокрема мова йде про такі варіанти:

Північніше Києва для запобігання вторгненню з Білорусі. Тоді підрозділи ЗСУ зможуть перекинути на фронт;

Резерви на Запорізькому фронті: перешкоджання прориву через Дніпро та підтримка ЗСУ;

Одеса: розміщення на північ від міста для убезпечення порту. З можливістю за потреби перекинути війська до Молдови;

Дислокація у Молдові: Підтримка місцевої армії у разі російських провокацій.
У медіа потрапили 4 сценарії, як може діяти французька армія в Україні

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Теги: Франція, війна
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