У медіа потрапили 4 сценарії, як може діяти французька армія в Україні

використання французької армії в Україні та навколо неї.



Про це повідомляє швейцарське видання



Зокрема мова йде про такі варіанти:



Північніше Києва для запобігання вторгненню з Білорусі. Тоді підрозділи ЗСУ зможуть перекинути на фронт;



Резерви на Запорізькому фронті: перешкоджання прориву через Дніпро та підтримка ЗСУ;



Одеса: розміщення на північ від міста для убезпечення порту. З можливістю за потреби перекинути війська до Молдови;



Дислокація у Молдові: Підтримка місцевої армії у разі російських провокацій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Європейські ЗМІ опублікували чотири сценаріїта навколо неї.Про це повідомляє швейцарське видання NZZ Зокрема мова йде про такі варіанти:. Тоді підрозділи ЗСУ зможуть перекинути на фронт;: перешкоджання прориву через Дніпро та підтримка ЗСУ;: розміщення на північ від міста для убезпечення порту. З можливістю за потреби перекинути війська до Молдови;: Підтримка місцевої армії у разі російських провокацій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію