У медіа потрапили 4 сценарії, як може діяти французька армія в Україні
Сьогодні, 17:20
Європейські ЗМІ опублікували чотири сценарії використання французької армії в Україні та навколо неї.
Про це повідомляє швейцарське видання NZZ.
Зокрема мова йде про такі варіанти:
Північніше Києва для запобігання вторгненню з Білорусі. Тоді підрозділи ЗСУ зможуть перекинути на фронт;
Резерви на Запорізькому фронті: перешкоджання прориву через Дніпро та підтримка ЗСУ;
Одеса: розміщення на північ від міста для убезпечення порту. З можливістю за потреби перекинути війська до Молдови;
Дислокація у Молдові: Підтримка місцевої армії у разі російських провокацій.
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Про це повідомляє швейцарське видання NZZ.
Зокрема мова йде про такі варіанти:
Північніше Києва для запобігання вторгненню з Білорусі. Тоді підрозділи ЗСУ зможуть перекинути на фронт;
Резерви на Запорізькому фронті: перешкоджання прориву через Дніпро та підтримка ЗСУ;
Одеса: розміщення на північ від міста для убезпечення порту. З можливістю за потреби перекинути війська до Молдови;
Дислокація у Молдові: Підтримка місцевої армії у разі російських провокацій.
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