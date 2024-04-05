ЗМІ розсекретили «мирний план» Трампа

Дональда Трампа щодо завершення російської агресії проти України.



Про це пише



Видання посилається на людей, які в конфіденційній бесіді обговорювали цей момент із Дональдом.



Трамп вважає, що люди в деяких частинах України не проти приєднатися до росії.



Основні позиції «мирного плану» Трампа за 24 години: Україна віддає росії Крим та прикордонний регіон Донбасу.



Також колишній президент США заявляв: «І Україна, і росія хочуть зберегти обличчя, хочуть знайти вихід».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американські ЗМІ опублікували так званий «мирний план»щодопроти України.Про це пише Washington Post Видання посилається на людей, які в конфіденційній бесіді обговорювали цей момент із Дональдом.Трамп вважає, що люди в деяких частинах України не проти приєднатися до росії.Основні позиції «мирного плану» Трампа за 24 години: Україна віддає росії Крим та прикордонний регіон Донбасу.Також колишній президент США заявляв: «І Україна, і росія хочуть зберегти обличчя, хочуть знайти вихід».

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