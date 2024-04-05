ЗМІ розсекретили «мирний план» Трампа
Сьогодні, 16:37
Американські ЗМІ опублікували так званий «мирний план» Дональда Трампа щодо завершення російської агресії проти України.
Про це пише Washington Post.
Видання посилається на людей, які в конфіденційній бесіді обговорювали цей момент із Дональдом.
Трамп вважає, що люди в деяких частинах України не проти приєднатися до росії.
Основні позиції «мирного плану» Трампа за 24 години: Україна віддає росії Крим та прикордонний регіон Донбасу.
Також колишній президент США заявляв: «І Україна, і росія хочуть зберегти обличчя, хочуть знайти вихід».
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Про це пише Washington Post.
Видання посилається на людей, які в конфіденційній бесіді обговорювали цей момент із Дональдом.
Трамп вважає, що люди в деяких частинах України не проти приєднатися до росії.
Основні позиції «мирного плану» Трампа за 24 години: Україна віддає росії Крим та прикордонний регіон Донбасу.
Також колишній президент США заявляв: «І Україна, і росія хочуть зберегти обличчя, хочуть знайти вихід».
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