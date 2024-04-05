ЗМІ розсекретили «мирний план» Трампа

ЗМІ розсекретили «мирний план» Трампа
Американські ЗМІ опублікували так званий «мирний план» Дональда Трампа щодо завершення російської агресії проти України.

Про це пише Washington Post.

Видання посилається на людей, які в конфіденційній бесіді обговорювали цей момент із Дональдом.

Трамп вважає, що люди в деяких частинах України не проти приєднатися до росії.

Основні позиції «мирного плану» Трампа за 24 години: Україна віддає росії Крим та прикордонний регіон Донбасу.

Також колишній президент США заявляв: «І Україна, і росія хочуть зберегти обличчя, хочуть знайти вихід».

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Теги: політика, світ
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