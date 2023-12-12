ЗМІ: військовий ТЦК, поранений на Волині, вже одужує

поранив ножем нападник у Нововолинську, йде на поправку.



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Протягом останніх днів військовослужбовця ТЦК провідали родина, побратими, колеги та небайдужі нововолинці, котрі переживають за стан здоров’я військового, який брав участь у бойових діях, отримав поранення на полі бою, а сьогодні проходить військову службу в ТЦК.



Нагадаємо, 21 березня, під час уточнення обставин неприбуття за бойовою повісткою військовозобов’язаного громадянина, групою оповіщення Другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП у складі двох військовослужбовців, на Олександра було здійснено напад із застосуванням холодної зброї за адресою його проживання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовець ТЦК, якого, йде на поправку.Про це повідомляє Волинь-нова Протягом останніх днів військовослужбовця ТЦК провідали родина, побратими, колеги та небайдужі нововолинці, котрі переживають за стан здоров’я військового, який брав участь у бойових діях, отримав поранення на полі бою, а сьогодні проходить військову службу в ТЦК.Нагадаємо, 21 березня, під час уточнення обставин неприбуття за бойовою повісткою військовозобов’язаного громадянина, групою оповіщення Другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП у складі двох військовослужбовців, набуло здійснено напад із застосуванням холодної зброї за адресою його проживання.

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