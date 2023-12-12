ЗМІ: військовий ТЦК, поранений на Волині, вже одужує

ЗМІ: військовий ТЦК, поранений на Волині, вже одужує
Військовослужбовець ТЦК, якого поранив ножем нападник у Нововолинську, йде на поправку.

Про це повідомляє Волинь-нова.

Протягом останніх днів військовослужбовця ТЦК провідали родина, побратими, колеги та небайдужі нововолинці, котрі переживають за стан здоров’я військового, який брав участь у бойових діях, отримав поранення на полі бою, а сьогодні проходить військову службу в ТЦК.

Нагадаємо, 21 березня, під час уточнення обставин неприбуття за бойовою повісткою військовозобов’язаного громадянина, групою оповіщення Другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП у складі двох військовослужбовців, на Олександра було здійснено напад із застосуванням холодної зброї за адресою його проживання.


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Теги: ТЦК, Волинь
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