ЗМІ: військовий ТЦК, поранений на Волині, вже одужує
Сьогодні, 15:54
Військовослужбовець ТЦК, якого поранив ножем нападник у Нововолинську, йде на поправку.
Про це повідомляє Волинь-нова.
Протягом останніх днів військовослужбовця ТЦК провідали родина, побратими, колеги та небайдужі нововолинці, котрі переживають за стан здоров’я військового, який брав участь у бойових діях, отримав поранення на полі бою, а сьогодні проходить військову службу в ТЦК.
Нагадаємо, 21 березня, під час уточнення обставин неприбуття за бойовою повісткою військовозобов’язаного громадянина, групою оповіщення Другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП у складі двох військовослужбовців, на Олександра було здійснено напад із застосуванням холодної зброї за адресою його проживання.
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Про це повідомляє Волинь-нова.
Протягом останніх днів військовослужбовця ТЦК провідали родина, побратими, колеги та небайдужі нововолинці, котрі переживають за стан здоров’я військового, який брав участь у бойових діях, отримав поранення на полі бою, а сьогодні проходить військову службу в ТЦК.
Нагадаємо, 21 березня, під час уточнення обставин неприбуття за бойовою повісткою військовозобов’язаного громадянина, групою оповіщення Другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП у складі двох військовослужбовців, на Олександра було здійснено напад із застосуванням холодної зброї за адресою його проживання.
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