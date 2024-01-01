На Волині триває укріплення кордону

На Волині триває укріплення кордону
На кордоні із Білоруссю на Волині тривають роботи з укріплення. Також за кордоном цілодобово стежать 29 тепловізійних камер.

Про це розповіла Суспільному речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.

Зараз майже уся лінія державного кордону з Білоруссю на Волині обплетена колючим дротом. На українсько-польському кордоні роботи тривають.

Зі слів речниці, основна загроза на цій ділянці — спроби незаконного перетину кордону та переміщення контрабанди. Як додала Маргарита Вершиніна, упродовж минулого року волинські прикордонники виявили вісьмох порушників, які незаконно намагалися перетнути державний кордон з Республікою Польща та Білоруссю.
На Волині триває укріплення кордону

Один із тих, хто монтує паркан із колючого дроту — прикордонник інженерного підрозділу Ярослав. "Через таку колючку, хто продає? Ніхто не пролізе сюдою вже. Були ж такі ділянки взагалі незахищені", — каже він.
На Волині триває укріплення кордону

За допомогою дрона ситуацію на українсько-польському кордоні відстежує прикордонник Євген. Його завдання — виявляти порушників.

"Йдеться про людей призовного віку, які намагаються незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску. Переправлення незаконних контрабандних товарів, таких як сигарети, — каже прикордонник. — Здійснюється доповідь на відділ і вибуває група реагування для їхнього пошуку. Корегую дії їхні".
На Волині триває укріплення кордону

Контролює безпеку і охороняє кордон разом зі службовим псом 27-річний кінолог-прикордонник Вадим. Він розповів: "Лайф" допомагає йому знаходити порушників у темний час доби.
На Волині триває укріплення кордону

"Навіть вдень, коли порушник переховується в якомусь укритті, чи то кущах, чи то за деревом, Ми цього не можемо почути. Пес це дуже добре відчуває і показує мені своєю поведінкою", — додає кінолог.



Довідково:

За даними Волинського прикордонного загону, українсько-білоруський кордон у межах Волинської області має протяжність 214,7 кілометри, українсько-польський — 228.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: кордон, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗМІ: військовий ТЦК, поранений на Волині, вже одужує
Сьогодні, 15:54
На Волині триває укріплення кордону
Сьогодні, 15:19
Російська авіація скинула бомбу на багатоповерхівку на Харківщині
Сьогодні, 14:52
Автопригода на Волині: машина злетіла у кювет і кілька разів перевернулася
Сьогодні, 14:08
Аварія на Волині: шпиталізували мотоцикліста
Сьогодні, 13:43
Схожі новини
Поляки блокують «Ягодин» і ще два пункти пропуску Поляки блокують «Ягодин» і ще два пункти пропуску
03 квітень, 15:25
Погуляйко: постачальники необґрунтовано підняли ціни на будматеріали для укріплень на кордоні Погуляйко: постачальники необґрунтовано підняли ціни на будматеріали для укріплень на кордоні
29 березень, 14:55
Переправляли ухилянтів за 5 тисяч доларів: на Волині двом чоловікам повідомили про підозру Переправляли ухилянтів за 5 тисяч доларів: на Волині двом чоловікам повідомили про підозру
25 березень, 16:39
Кордон на «Устилузі» перетнули 177 фур Кордон на «Устилузі» перетнули 177 фур
22 березень, 15:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗМІ: військовий ТЦК, поранений на Волині, вже одужує
Сьогодні, 15:54
 0
На Волині триває укріплення кордону
Сьогодні, 15:19
 0
Російська авіація скинула бомбу на багатоповерхівку на Харківщині
Сьогодні, 14:52
 0
Автопригода на Волині: машина злетіла у кювет і кілька разів перевернулася
Сьогодні, 14:08
 0
Аварія на Волині: шпиталізували мотоцикліста
Сьогодні, 13:43
 0
Медіа
відео
1/8