На Волині триває укріплення кордону

тривають роботи з укріплення. Також за кордоном цілодобово стежать 29 тепловізійних камер.



Про це розповіла Маргарита Вершиніна.



Зараз майже уся лінія державного кордону з Білоруссю на Волині обплетена колючим дротом. На українсько-польському кордоні роботи тривають.



Зі слів речниці, основна загроза на цій ділянці — спроби незаконного перетину кордону та переміщення контрабанди. Як додала Маргарита Вершиніна, упродовж минулого року волинські прикордонники виявили вісьмох порушників, які незаконно намагалися перетнути державний кордон з Республікою Польща та Білоруссю.



Один із тих, хто монтує паркан із колючого дроту — прикордонник інженерного підрозділу Ярослав. "Через таку колючку, хто продає? Ніхто не пролізе сюдою вже. Були ж такі ділянки взагалі незахищені", — каже він.



За допомогою дрона ситуацію на українсько-польському кордоні відстежує прикордонник Євген. Його завдання — виявляти порушників.



"Йдеться про людей призовного віку, які намагаються незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску. Переправлення незаконних контрабандних товарів, таких як сигарети, — каже прикордонник. — Здійснюється доповідь на відділ і вибуває група реагування для їхнього пошуку. Корегую дії їхні".



Контролює безпеку і охороняє кордон разом зі службовим псом 27-річний кінолог-прикордонник Вадим. Він розповів: "Лайф" допомагає йому знаходити порушників у темний час доби.



"Навіть вдень, коли порушник переховується в якомусь укритті, чи то кущах, чи то за деревом, Ми цього не можемо почути. Пес це дуже добре відчуває і показує мені своєю поведінкою", — додає кінолог.







Довідково:



За даними Волинського прикордонного загону, українсько-білоруський кордон у межах Волинської області має протяжність 214,7 кілометри, українсько-польський — 228.







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